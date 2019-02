Uma história pouco exemplar de entulho numa gaveta

Um homem comprou um terreno de 128 mil metros quadrados para nele fazer agricultura. O terreno rústico, localizado na Portela do Gato, em Almalaguês (Coimbra), parecia ideal para a plantação. Só que… afinal não era. Quando começou a limpar o matagal, em vez de ervas daninhas, encontrou entulho, alcatrão e até tubos de fibrocimento enterrados a mais de um metro de profundidade. Anos antes, o terreno tinha sido alugado e usado como estaleiro de uma obra da empresa municipal Águas de Coimbra e o empreiteiro contratado não cumpriu as regras e transformou o terreno num aterro de resíduos de construção e demolição.

Esta história é uma das muitas que chegou à associação ambientalista Zero, que, por sua vez, questionou a empresa Águas de Coimbra e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Passaram-se mais de dois anos e o entulho lá continua.

Em resposta escrita ao Expresso, a Águas de Coimbra começa por argumentar que a fiscalização da obra não detetou “qualquer indício de que a separação e o encaminhamento de resíduos não tivessem sido feitos de acordo com as exigências legais, contratualmente previstas e integralmente pagas”, para logo a seguir admitir que abriu “um inquérito para averiguação do acompanhamento que foi prestado” à referida obra”. Também conta que “mediou” um entendimento entre o empreiteiro e o novo dono do terreno e que o empreiteiro predispôs-se a corrigir a situação, mas “acabou por abandonar os trabalhos muito antes da limpeza no terreno estar concluída”.

O caso foi alvo de um processo de contraordenação da CCDRC, que condenou o empreiteiro ao pagamento de uma coima de dois mil euros “por não ter dado cumprimento à 1ª ordem para remover os resíduos do local”. A notificação da multa seguiu a 4 de fevereiro último. Se o empreiteiro continuar a não cumprir uma segunda ordem, a CCDRC vai avançar com “uma queixa crime junto do ministério público por crime de desobediência”. E, “só se tiver orçamento para contratar os trabalhos de remoção”, a própria CCDRC avançará com a limpeza, mesmo “sem ser garantido que consiga cobrar coercivamente à arguida os custos da referida remoção”.

Contactado pelo Expresso, o empreiteiro em causa, José Grácio, apenas diz que “está tudo com os advogados”.

Lei na gaveta há três anos pode ser aprovada até julho

“Este é um entre muitos exemplos que proliferam pelo país” de infrações relacionadas com a deposição ilegal de resíduos em terrenos rurais e a venda sem controlo de propriedades com solos contaminados, lembra o ambientalista da Zero Rui Berkemeier. “E quem acaba por ser prejudicado é quem compra o terreno e o Estado, que fica com os custos da limpeza, acrescenta.

Além da falta de fiscalização e de punição assertiva para os infratores com base nos regulamentos legais em vigor, continua a existir um vazio legal quanto às regras que instituem uma maior vigilância sobre a venda de terrenos potencialmente poluídos.

A referida legislação — que tem por objetivo obrigar quem vende a descontaminar os solos ou a emitir um certificado de qualidade se nestes funcionaram atividades de risco, fossem estaleiros, fábricas ou bombas de gasolina, entre outros — “está na gaveta há três anos”, alertou a associação Zero na passada semana, apontando a “existência de fortes interesses económicos que se opõem à publicação da legislação” como uma das razões para esta situação.

Questionado sobre o porquê da lei ProSolos estar por aprovar desde 2016, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, adiantou ao Expresso que “há uma nova oportunidade”e “elevada probabilidade” de ser aprovada até ao fim do primeiro semestre de 2019. Carlos Martins também afirmou em 2017 que seria nesse ano, também até julho, que a lei veria a luz do dia. Agora, argumenta, as “dificuldades” anteriormente enfrentadas “foram ultrapassadas” com a integração de entidades ligadas à energia e geologia no Ministério do Ambiente.

A proposta de lei que aguarda a luz do dia desde 2016 contou com contributos de entidades dos sectores económico, energético e industrial, e, segundo Rui Berkemeier, “a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) teve o cuidado de desenvolver uma ferramenta cuja aplicação não fosse inviável financeiramente para as empresas”.

Perante o que apelida de “falta de coragem política”, a Zero apela ao Parlamento para agir, “pensando nos importantes impactes positivos para o ambiente, a saúde pública e as finanças do Estado”, sobre o qual recaem as despesas de limpeza em muitos casos, como parece vir a acontecer no da Portela do Gato.