Oumuamua, uma rocha interestelar perto de nós ou nave extraterrestre?

Descobertas extraordinárias exigem provas extraordinárias. Mas o primeiro objeto interestelar encontrado em 2017 no Sistema Solar a 33 milhões de quilómetros da Terra e batizado de Oumuamua — uma palavra havaiana que significa “mensageiro do passado distante a chegar até nós”, porque foi observado inicialmente pelo telescópio Pan-STARRS do Havai — não reúne ainda consenso científico. E está a alimentar uma polémica sem fim à vista.

Tudo porque uma das hipóteses avançadas por dois investigadores da Universidade de Harvard (EUA) e publicada num artigo no jornal científico internacional “Astrophysical Journal Letters”, insiste que o misterioso objeto com 400 metros de comprimento e 40 metros de largura pode ser o resto de uma vela solar criada por uma civilização extraterrestre e acelerada pela luz do Sol, depois de uma longa viagem entre estrelas. Avi Loeb e Shmuel Bialy admitem que “não é claro se o Oumuamua será um resíduo tecnológico de um equipamento que deixou de estar operacional ou se está funcional”.

Helena Morais, astrónoma portuguesa do Instituto de Geociências e Ciências Exatas da Universidade Estadual Paulista (UNESP), no Brasil, descobriu também em 2017 com Fathi Namouni, do Observatório da Côte d’Azur (Nice, França), o segundo objeto interestelar no Sistema Solar: o asteroide 2015 BZ509. E afirma ao Expresso que “não se sabe exatamente o que é o Oumuamua”. Inicialmente pensou-se “que seria um asteroide, mas mais tarde foi detetada uma aceleração anómala, que não pode ser explicada por forças gravitacionais”. Uma explicação possível “é que seria um cometa e a aceleração extra devia-se à ejeção de gases e poeira por causa do aquecimento pelo Sol”. Mas quando o Oumuamua estava próximo do Sol não foi detetada ejeção de poeira ou gases, “como ocorre nos cometas usuais”. Por isso, “se for um cometa será diferente dos que conhecemos” (ver visão artística).

O objeto, que viaja pelo Espaço há milhões de anos, está agora junto à órbita de Júpiter. Os cientistas sabem que é rico em metal e rocha, tem cor vermelha escura e um albedo alto, isto é, reflete bastante a radiação solar, o que poderá indicar que tem uma superfície gelada. Veio de fora do Sistema Solar e está a sair dele, como revela a forma da sua órbita, tendo nascido em volta de outra estrela e sido ejetado devido a um encontro próximo com um planeta em formação. “Sabemos que estas ejeções ocorrem na formação planetária”, esclarece a astrónoma. Quanto às observações feitas por vários telescópios quando passou mais perto da Terra, Helena Morais reconhece que “não foram suficientes para tirar todas as dúvidas”.



Um objeto fabricado?

Ser uma nave extraterrestre é uma hipótese para explicar a aceleração anómala do Oumuamua, admite a astrónoma da UNESP. Se esta aceleração for devida à pressão da radiação solar, “o objeto deve ter a espessura de uma folha de papel” (0,3 a 0,9 milímetros), isto é, será uma vela solar. As outras dimensões — 400 metros por 40 metros — são inferidas a partir das variações da sua luminosidade com o movimento de rotação.

Avi Loeb e Shmuel Bialy, os cientistas da Universidade de Harvard que fizeram os cálculos, concluíram que um objeto deste tipo teria de ser fabricado por uma civilização extraterrestre. “O cálculo é válido mas a explicação improvável”, argumenta Helena Morais, porque objetos formados em volta de outras estrelas que não o Sol “poderão ter composição e estrutura bem diferentes” dos objetos que conhecemos no Sistema Solar.

Mas há outros sinais vindos do Espaço — mais de 60 já registados — que intrigam os cientistas. Em janeiro, astrónomos do Canadá detetaram impulsos rápidos de rádio a 1,5 mil milhões de anos-luz da Terra. Emitem mais energia do que o Sol num dia, acontecem de forma aleatória e desaparecem imediatamente. Um ano antes, outro grupo de cientistas já descobrira emissões do mesmo género provenientes de um galáxia anã a 3000 milhões de anos-luz da Terra, geradas por campos magnéticos poderosos. Avi Loeb e o seu colega Manasvi Lingam, também da Universidade de Harvard, sugeriram que estas emissões podiam ter origem em transmissores laser construídos por civilizações extraterrestres, destinados precisamente a enviar velas solares em viagens interestelares.