Miguel Sousa Tavares: “A Carlos Costa resta-lhe fazer de morto-vivo, qualidade que não lhe é de todo estranha”

O atual governador do Banco de Portugal “é um sério candidato à medalha de homem que, direta ou indiretamente, mais danos causou aos contribuintes portugueses nos últimos largos anos”, defende o cronista do Expresso

“Está morto, mas não sabe. Ou, mais provavelmente, sabe, mas é-lhe indiferente”, escreve Miguel Sousa Tavares. Em causa a polémica em torno do atual governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, que foi administrador da Caixa Geral de Depósitos entre 2004 e 2006, anos que fazem parte de um período crítico do banco público durante o qual foram concedidos créditos de risco e se registaram perdas de mais de 1,6 mil milhões de euros.

O caso da CGD, aliado à resolução do BES e à “fracassada” supervisão da banca privada levam o cronista do Expresso a concluir que Carlos Costa é “um sério candidato à medalha de homem que, direta ou indiretamente, mais danos causou aos contribuintes portugueses nos últimos largos anos.”

Recorde-se que o governador do Banco de Portugal pediu para não participar nas decisões do regulador quanto à eventual responsabilização de antigos gestores da Caixa Geral de Depósitos. O caso levou o Bloco de Esquerda a pedir a exoneração de Carlos Costa, alegando falta de “idoneidade”. Já o PS, pela voz do seu líder parlamentar, Carlos César, defendeu esta quinta-feira que o governador do Banco de Portugal deve tomar a iniciativa de demitir-se caso a comissão parlamentar sobre a Caixa prove o seu envolvimento em gestão indevida.

Leia a crónica de Miguel Sousa Tavares na íntegra na edição deste sábado do semanário Expresso.