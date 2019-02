“Investigação tem de ir além do testemunho da vítima”

Rui do Carmo, procurador jubilado e responsável pela análise de homícidios em contexto de violência doméstica, vai liderar um grupo de trabalho que pretende incidir na prevenção do fenómeno. Em entrevista ao Expresso, aponta as falhas no sistema e define os principais objetivos da nova equipa multidisciplinar que vai liderar.

"É necessário que haja a capacidade de se ser proativo, de procurar prova que vá além do depoimento da vítima. Nos processos que temos analisado não temos encontrado essa proatividade. E é importante que o inquérito não fique dependente da vontade da vítima prestar ou não testemunho, porque esse é mais um peso que se está a pôr sobre ela e que não está em condições de suportar", explica.