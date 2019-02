Acórdão que defendia que uma mulher "moderna" não é vítima de violência doméstica foi anulado

Como acontece em muitos casos de violência doméstica, o juiz Carlos de Oliveira foi confrontado com duas versões diferentes sobre os mesmos factos. A mulher dizia que o marido a agredia e insultava, o homem confessou "empurrões" mútuos mas negou agressões. O juiz valorizou o depoimento do suspeito em detrimento do da alegada vítima e escreveu que uma mulher "moderna" dificilmente poderia ser vítima durante tanto tempo. A Relação de Coimbra discorda.

