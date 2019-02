Verónica Hing: "Esta doença é uma roleta russa"

Verónica tem três filhos: Afonso, de três anos, Maria, de dois, e Beatriz, com três meses. A família nunca tinha ouvido falar da dermatite atópica, até ser diagnosticada à filha do meio. “Saber que a Maria tem a doença, que apareceu quando tinha apenas três meses de vida, foi estranho, porque nós ouvimos falar em pele atópica, de eczema atópico, umas feridinhas nas pregas que é algo comum. Quando começámos a perceber, realmente, o que implica ter a dermatite atópica, que é uma doença crónica, foi devastador”.

Mais de 50 por cento do corpo de Maria apresentava placas avermelhadas, muito bem delineadas, e que causavam grande desconforto. “Às vezes saía um líquido; eu recordo-me de lhe tirar o “body” e vinha amarelo e colado ao corpo. A Maria tinha muita comichão. Era uma bebé muito irrequieta. Chorava, chorava muito. Tenho amigos que me dizem que só se lembram da Maria a chorar”.

É com emoção que Verónica recorda o sofrimento da sua bebé e a incapacidade de lhe aliviar os sintomas: “Eram noites acordadas, a segurar-lhe nas mãos, a dar festinhas, miminhos, a cantar… É difícil… “

A doença tem um impacto muito forte na vida da família, não apenas nas noites mal dormidas e na consequente privação de sono. “Deixámos de fazer muita coisa: ir de férias ou comer fora, não por dar trabalho, mas porque em casa nós tentamos fazer sempre a alimentação igual para todos e na rua não quero que ela seja diferente!”.

Tentaram todo o tipo de tratamento, à base de corticóides tópicos, orais, pomadas sem cortisona, de longa duração: “Isto é sempre um bocadinho tentativa-erro, porque o que funciona num bebé não funciona noutro, ou o que funciona agora, daqui a três ou quatro semanas, deixa de funcionar. E nós andamos constantemente a tentar novos ciclos de tratamento. Esta doença é um bocadinho uma roleta russa, nunca sabemos, é uma incógnita, porque hoje ela está bem, amanhã já pode não estar, pode ter uma lesão…” .

Verónica não consegue contabilizar o valor que já gastou em tratamentos “Sei que muitas vezes vou à farmácia e ficam lá 100, 90, 70 euros. Compro um creme, que não é barato, experimento, mas não serve para a pele dela. Então temos de comprar outro, que, por sua vez, também não é barato”.

O medo da doença perseguiu Verónica, nomeadamente no momento da sua terceira gravidez: “Passou-me muitas vezes pela cabeça que a minha filha mais nova pudesse vir ter a dermatite atópica, porque é uma incógnita. Lá está, é roleta russa no tratamento, é roleta russa se na família mais alguém terá ou não”.

Nesta altura da vida, Maria encontra-se numa fase mais tranquila, mesmo que os sintomas acompanhem o seu crescimento: “Ultrapassamos o problema, porque somos muito unidos, mas também porque a Maria, para além de ter esta comichão constante dos eczemas, está sempre a sorrir agora: quando era bebé chorava muito, mas agora é uma bebé feliz!”

E é essa a mensagem que Verónica quer passar, sobretudo para todas as famílias que sofrem com a dermatite atópica, uma doença que, na sua opinião, ainda não é suficientemente divulgada. “Quero que saibam que não estão sozinhas, que há ajudas e que há sempre uma esperança. Temos que pensar sempre que melhores dias virão!”

Por enquanto, a Maria só conhece (e bem) os sintomas: “Ela não percebe o que tem, mas quando está mais aflita diz: “Mamã: Au! Põe creme!”, porque nesta doença, para além dos corticóides e dos medicamentos, o lema é hidratar, hidratar, hidratar”.

Questionada sobre a forma como, no futuro, irá explicar à sua filha os contornos da doença, ainda não tem resposta: “Quando crescer, quando ela tiver a noção do que realmente é a dermatite atópica… não sei, não sei, mas vou falar sempre abertamente com ela e dizer que nunca tenha vergonha das suas marcas e que se aceite sempre!”.

