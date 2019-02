Universidade de Paris: acusação “é séria o suficiente para considerarmos a retirada por fraude do diploma”. Sócrates nega: “Fui avaliado com a mais alta classificação da turma”. Operação Marquês: defesa usa críticas de inspetores do MP ao DCIAP

Leia mais na edição deste sábado do Expresso https://leitor.expresso.pt/semanario/semanario2416/html/primeiro-caderno/investigacao/Sorbonne-admite-anular-mestrado-a-Socrates