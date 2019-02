Rusga na prisão de Paços de Ferreira apanha 79 telemóveis e muito mais

Serviços prisionais realizaram buscas na Ala A do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira. Há poucos dias, os reclusos tinham feito uma festa filmada em direto para o Facebook

A festa de aniversário de um recluso do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, filmada e transmitida este sábado em direto para as redes sociais, fez estrondo. Depois do inquérito interno aos guardas prisionais da ala A da prisão para se perceber como foi possível os reclusos estarem uma hora e meia em confraternização sem ser incomodados, foi realizada uma rusga ao local durante esta quinta-feira à noite e sexta-feira de madrugada.

Os serviços prisionais apanharam 79 telemóveis e não só. E a lista é grande. Foram também apreendidas vinte ampolas de anabolizantes, oito seringas, uma balança de precisão, um passaporte, dois pares de luvas de luta MMA, seis plastrons, um alambique artesanal, dois baldes de fruta fermentada, centenas de comprimidos, diversos, 45 maços de tabaco, seis caixas de tabaco avulso e droga.

Em comunicado, os serviços prisionais garantem que não houve incidentes durante esta rusga. E os reclusos apanhados com estes objetos e substâncias proibidas serão alvo de um inquérito-crime ou de um processo disciplinar.

A operação envolveu cerca de uma centena de elementos do corpo da guarda prisional do Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira, dos dois esquadrões do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e dois grupos cinotécnicos.