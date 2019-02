PGR diz que greve cirúrgica dos enfermeiros é ilegal. Ministra da Saúde pede que a greve seja suspensa “de imediato”

A ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou esta sexta-feira parecer jurídico da Procuradoria-Geral da República que considerou a greve cirúrgica dos enfermeiros como “ilícita”.

“O parecer torna-se vinculativo para todas as entidades do Serviço Nacional de Saúde”, disse a ministra. Ou seja, "a greve deverá ser suspensa de imediato", acrescentou

O Governo recebeu esta sexta-feira o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR), pedido pelo Ministério da Saúde, em janeiro, sobre a legalidade da greve dos enfermeiros.

O parecer foi pedido pelo governo, nomeadamente por desconfiar da legalidade do método de recolha de fundos para a greve nos blocos operatórios, feita através de uma página na internet que permite doações anónimas. Um primeiro aprecer jurídico contrariou as intenções do governo em declarar a greve ilegal.

(em atualização)