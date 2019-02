Novo Dux de Coimbra arrasa antecessor que esteve 19 anos no cargo e promete fazer evoluir a praxe académica

A vontade de mudança uniu um grupo de veteranos da Universidade de Coimbra. Matias Correia, mestre em Engenharia Eletrotécnica e atualmente estudante de doutoramento na instituição, liderou esse movimento que teve início há três semanas nos núcleos de estudantes e em grupos das redes sociais e que culminou na convocatória de uma reunião do Conselho de Veteranos para esta quinta-feira.

Antes, um manifesto, datado de 10 de fevereiro, dava o mote à transição e no Facebook questionava-se: “Em 19 anos, Coimbra elegeu 4 Reitores, será que se vai manter só com um único Dux?”.

A resposta foi não. Na reunião desta quinta-feira – que contou com a presença de 138 veteranos – 117 votaram a favor da destituição de João Luís Jesus, há 19 anos no cargo de Dux veteranorum, que preside ao Conselho de Veteranos, responsável máximo pela praxe académica. Matias Correia foi eleito depois o novo Dux, com um total de 111 votos a favor.

“O Conselho de Veteranos era mais fechado. Havia a ideia de uma maçonaria ali e ninguém sabia muito bem onde estava o dinheiro da Queima das Fitas. Não eram apresentados os relatórios de contas”, diz ao Expresso Matias Correia, acusando o seu antecessor de falta de iniciativa e transparência.

Aos 25 anos, o estudante que terminou o mestrado integrado em Engenharia Eletrotécnica, com uma média de 15 valores, é atualmente investigador do Instituto de Sistemas e Robótica da Universidade de Coimbra, onde está a fazer o doutoramento, e conta com trabalhos no Instituto Pedro Nunes. Matias Correia diz que quer inaugurar uma nova era no Conselho de Veteranos da Universidade de Coimbra, após vários anos de “desleixo” e “desinteresse”.

“A ideia do Dux com mais matrículas nunca foi condição, mas acabou por ser assumido assim em várias Universidades. Há vários anos que ninguém conhecia o Dux João, pois não tinha uma vida académica ativa. Não ia às aulas, só se matriculava para ser Dux. Muitas decisões que deviam passar pelo Conselho de Veteranos, como a Queima das Fitas, eram feitas sem consultar o órgão”, acusa Matias Correia.

Ex-Dux desmente acusações

Confrontado pelo Expresso, João Luís Jesus disse que aceita a decisão do Conselho de Veteranos, mas recusa as acusações. “Encarei a votação da melhor forma possível, foram respeitadas todas as regras .Tenho que reconhecer que o Conselho de Veteranos, enquanto órgão soberano, funciona de forma extremamente democrática nas reuniões. Mas refuto totalmente essas acusações”, diz o estudante de Engenharia Eletrotécnica, de 46 anos, que se matriculou na Universidade de Coimbra pela primeira vez em 1988.

“Não entendo as dúvidas. As contas do Conselho de Veteranos estão sempre na Associação Académica. A movimentação das verbas exigem três assinaturas: do Dux, do presidente da Associação Académica e do administrador da Associação Académica. Esse argumento desmonstra um total desconhecimento das contas”, acusa, por sua vez, o antigo Dux, sublinhando que ao longo de vários anos registou-se sempre um saldo positivo na Queima das Fitas, mas que a partir de 2014 esse quadro inverteu-se.

Segundo o estudante de doutoramento, a destituição do seu antecessor demonstra o descontentamento dos estudantes a vários níveis, uma vez que assumia uma “política de passividade” e acabava por “causar danos” na imagem da Universidade de Coimbra.

Matias Correia promete a partir de agora mais transparência, com um órgão mais ativo que vai apresentar um relatório de contas, e uma mudança de mentalidades que passa por fazer evoluir a Praxe Académica para um “futuro inspirado no passado, mas não preso a ele”.

Discutir praxes e recriar tradições

O novo Dux refere que o código da praxe de Coimbra foi revisto em 2017, mas incluiu apenas alguns pontos após o processo de Bolonha. “Eu acredito que as praxes têm que ser discutidas e que certas tradições têm que ser reformuladas. A praxe não é só gozo ao caloiro, que tem que ter limites. Esse ritual faz parte, mas não é o todo. Há outras tradições, como as serenatas ou o uso da batina. Quando passo a porta de entrada da Universidade de Coimbra tenho, por exemplo, que pôr a capa”, observa Matias Correia.

Já o anterior presidente do Conselho de Veteranos considera que não havia nada a alterar na prática das praxes em Coimbra. “Antes do assunto dos abusos nas praxes ser mediático, já tinhamos atenção a isso. As normas da Universidade de Coimbra proíbem quaisquer atitudes vexatórias, humilhantes e/ou violentas no âmbito das praxes”, recorda João Luís Jesus, frisando que pelo menos, desde 1991 – quando foi feita a primeira revisão do código da praxe, – essa questão passou a estar salvaguardada.

Ainda assim, admite o ex-Dux, no meio de 20 e tal mil estudantes em Coimbra “como é óbvio há sempre um ou outro que não tem juízo. É impossível controlar a 100%” “Houve algumas queixas à Direção-Geral do Ensino Superior, mas foram resolvidas de forma rápida e responsável”, garante.

O doutorando e novo Dux garante ainda que irá privilegiar uma relação de proximidade com os vários organismos académicos, ao contrário do seu antecessor. “Antes, o Dux tinha uma relação fria e afastada tanto com a Associação Académica, como a Reitoria. Aliás, com esta última era quase uma relação inexistente. Mas, na verdade, temos que trabalhar juntos e eu irei fazer por isso. Não somos autoridades concorrentes, mas antes complementares”, sustenta.

Questionado sobre se ainda faz sentido hoje a figura do Dux, Matias Correia diz não ter dúvidas. “É natural haver um Dux. Nós temos aqui uma instituição e uma tradição que precisa de ser organizada. Se o Conselho de Veteranos fosse extinto, acabar-se-ia por criar, na semana seguinte, o gabinete da praxe na Associação Académica. Podia não ser um Dux, mas o presidente ou chefe desse gabinete. Acredito que esse cargo vai existir sempre. Em Coimbra, somos indissociáveis da história e da tradição”, acrescenta.

“Fará sempre sentido um Dux”

Neste ponto, João Luís Jesus partilha da mesma opinião do seu sucessor. “Fará sempre sentido um Dux, enquanto existir tradições académicas, enquanto todas essas práticas forem mantidas vivas por estudantes. O Conselho de Veteranos e o Dux faz parte dessa estrutura”, conclui.

Após 19 anos à frente do órgão máximo que tutela as praxes em Coimbra, o estudante de Engenharia Eletrotécnica diz que pensa começar finalmente a trabalhar na área em que estuda. “Nunca trabalhei na área. Inicialmente lecionei Informática no Ensino Secundário e desde há cerca de oito anos sou responsável de vendas de uma empresa. Vou-me tentar dedicar agora mais, sempre vou ter mais algum tempo. Embora a trabalhar seja sempre difícil”, explica João Luís Jesus, acrescentando que lhe faltam concluir cadeiras da licenciatura e do mestrado de oito semestres. “É muito complicado ser trabalhador-estudante”, insiste.

E porquê quase duas décadas à frente do Conselho de Veteranos? “É um caso difícil de explicar”, começa por dizer João Luís Jesus, sublinhando que gosta sobretudo da vida académica em Coimbra. “Foi só por ser Coimbra que me mantive tanto tempo no cargo. A cultura académica daqui é única. São muitos anos de história associados à Universidade, isso marca a diferença. É precisamente este ambiente académico que também chama a Coimbra muitos estudantes estrangeiros”.

“O meu contexto também é diferente, todo o envolvimento é especial pois envolveu no meu caso diferentes gerações”, acrescenta.

Sempre a conhecer pessoas novas? Algumas, diz o estudante que se matriculou, pela primeira vez, há 31 anos em Coimbra. “Ainda há muita gente com muitas matrículas na Universidade. Não sou o único”, conclui.