Morreu o jornalista José Queirós

José Queirós tinha 67 anos e morreu na madrugada desta sexta-feira. Nome de referência para várias gerações de jornalistas portugueses, foi, durante os anos de 1980, o rosto da organização e desenvolvimento da delegação do Porto do “Expresso”. Começara a trabalhar como jornalista no já extinto diário portuense “Primeiro de Janeiro” e acabou por ser um dos principais responsáveis pelo nascimento do jornal “Público”. Neste jornal integrou várias direções editoriais e, anos após a sua saída assumiu o cargo de Provedor do Leitor, função que abandonou em 2012. Entre 2002 e 2008 integrou a redação do “Jornal de Notícias”. O corpo de José Queirós estará em câmara-ardente esta sexta-feira à tarde no Tanatório de Matosinhos. O funeral realiza-se amanhã, sábado, às 14h.