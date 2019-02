Ex-secretário de Estado Adjunto da Saúde vai dirigir a principal unidade hospitalar do Norte do país

Doutorado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, cidade de onde é natural, tem uma pós-graduação em Gestão. Especialista em Imuno-hemoterapia, foi diretor daquele serviço no Hospital de S. João.

Ocupou durante vários anos um lugar de destaque da Administração Regional de Saúde do Norte, primeiro como vice-presidente do conselho de administração e mais tarde, em 2009, como presidente do organismo gestor da saúde daquela região do país.

Fernando Araújo foi um dos responsáveis pela implementação do programa de cirurgia de ambulatório, um modelo que permite aos doentes ir para casa mais cedo, reduzindo riscos de infeção e tempo de internamento.

Além da participação em vários projetos de investigação, trabalhou na Comissão Nacional de Luta Contra a Sida e no grupo de trabalho da Direção-Geral da Saúde que criou a rede de referenciação hospitalar de imunoterapia.