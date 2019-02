Diretora da prisão de Paços de Ferreira demite-se

Maria Fernanda Monteiro Barbosa apresentou a demissão após as imagens de um festa de reclusos dentro do estabelecimento prisional ter sido transmitida no Facebook

Maria Fernanda Monteiro Barbosa, diretora do estabelecimento prisional de Paços de Ferreira, apresentou a demissão esta sexta-feira, dias depois de uma festa no interior da prisão ter sido transmitida e partilhada nas redes sociais. Em comunicado, o ministério da Justiça, confirma a decisão da diretora em afastar-se do cargo, considerando que se trata de uma “manifestação de dignidade, de respeito pelos Serviços e de defesa do interesse público”.

O pedido foi entregue ao Diretor Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. “Agradecendo-se o profissionalismo e dedicação com que sempre exerceu as suas funções, o pedido de demissão foi aceite, tendo sido já formulada uma proposta para a sua substituição”, lê-se na nota enviada às redações.

No passado sábado, uma festa de aniversário aconteceu no interior da prisão de Paços de Ferreira. Os reclusos transmitiram imagens do momento num direto de Facebook, que durou cerca de 40 minutos. O grupo mostra-se a dançar e a comer bolo de aniversário. Na altura, a diretora recusou comentar o assunto.

Já em setembro do ano passado, o mesmo recluso partilhou no Facebook um vídeo de uma outra festa, dessa vez num átrio da Ala A da Estabelecimento Prisional de Paços de Ferreira.

Entretanto, os serviços prisionais realizaram buscas na Ala A fizeram uma rusga ao local durante esta quinta-feira à noite e sexta-feira de madrugada.

Os serviços prisionais apanharam 79 telemóveis e não só. E a lista é grande. Foram também apreendidas vinte ampolas de anabolizantes, oito seringas, uma balança de precisão, um passaporte, dois pares de luvas de luta MMA, seis plastrons, um alambique artesanal, dois baldes de fruta fermentada, centenas de comprimidos, diversos, 45 maços de tabaco, seis caixas de tabaco avulso e droga.