Salvador Malheiro. Ministério Público investiga alegado uso abusivo de carro de luxo da Câmara de Ovar

A Procuradoria confirma que o presumível uso indevido de uma viatura da frota da Câmara de Ovar por parte do autarca e vice-presidente do PSD deu origem a um inquérito que corre termos no DIAP de Aveiro. Líder do CDS de Ovar desafiou Malheiro a apresentar documentos e recibos referentes à viatura em causa para acabar com especulação

A Procuradoria-Geral da República confirmou ao Expresso que a alegada utilização indevida de um carro da frota da Câmara de Ovar por parte do seu presidente deu origem a um inquérito que corre termos no Ministério Público do DIAP de Aveiro. A investigação teve origem numa notícia publicada pelo "Observador", na passada semana, com o título 'Salvador Malheiro usa carro de luxo da Câmara em viagens ao serviço do PSD'.

Segundo a notícia, Salvador Malheiro, vice de Rui Rio no PSD e presidente da Câmara Municipal de Ovar, alugou recentemente um Lexus LS500h, com um ano e meio e avaliado em cerca de €75 mil, pelo qual a autarquia pagará mais de €2 mil por mês. O carro está ao serviço da autarquia pelo menos desde novembro do ano passado, refere a notícia, embora o contrato só tenha ficado fechado em fevereiro, de acordo com a autarquia.

O Observador revela, ainda, que o carro de serviço do município tem sido utilizado “pelo autarca nas deslocações constantes a Lisboa para tratar de assuntos da direção do partido”. O abastecimento da viatura, alegadamente será pago com o cartão Galp Frota da Câmara Municipal de Ovar, em diferentes estações de serviço, em dias coincidentes com as ações partidárias em que Salvador Malheiro participou, como a missa em homenagem a Francisco Sá Carneiro ou reuniões do PSD.

Ao Observador, o vice do líder do PSD garantiu que todas as deslocações tiveram cariz autárquico e, em resposta por escrito às questões, a diretora do departamento administrativo, jurídico e financeiro, Susana Pinto, assegurou que cada um dos casos está abrangido pelo “exercício das funções que estão acometidas ao senhor presidente da Câmara Municipal, nomeadamente em matéria de representação política, com diferentes entidades e organismos”.

Ao Expresso, Fernando Camelo de Almeida, deputado municipal da autarquia e líder da concelhia do CDS de Ovar, adianta ter enviado, na passada segunda-feira, um requerimento à Assembleia Municipal a solicitar, “o mais rápido possível”, extractos dos últimos seis meses de Via Verde da viatura em causa, cartão de combustível e contra-ordenações rodoviárias. O pedido é justificado com a informação publicada na comunicação social, referindo o dirigente do CDS que a prestação de contas públicas é a “única forma de evitar a especulação”.

“Eu, no lugar do presidente da Câmara, facultava todos os documentos e elementos solicitados para que se saiba que utilização tem dado ao carro”, diz Fernando Camelo de Almeida, acrescentando que, se a informação não for divulgada, o “clima de suspeição irá adensar-se e beliscar todo o executivo, responsável solidário caso se confirmem as notícias divulgadas”.

O deputado municipal espera ter os dados pedidos em sua posse até à próxima quinta-feira, dia de Assembleia Municipal, reunião durante a qual ”o executivo não deixará de ser questionado sobre o assunto no período antes da ordem do dia”