Judiciária de Leiria resgata reprodução centenária da 'Roda da Vida'. Antigo dirertor do Museu de Alcobaça constituído arguido

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no âmbito de uma investigação em inquérito titulado pela Secção de Caldas da Rainha do DIAP da Comarca de Leiria, localizou e apreendeu uma peça classificada como objeto de arte com valor histórico e artístico, pertencente ao espólio do Mosteiro de Alcobaça.

A peça agora recuperada, que se descreve como sendo uma escultura em gesso que reproduz a “Roda da Vida” que se encontra na cabeceira do túmulo de D. Pedro I, produzida pelo escultor António Augusto da Costa Motta, havia sido subtraída por volta do ano de 2005 de um museu gerido pelo Mosteiro de Alcobaça, situado nesta cidade.

A peça de 1907, uma réplica em gesso da original escultura ‘Roda da Vida' que se encontra na cabeceira do túmulo de D. Pedro I, no Mosteiro de Alcobaça, “foi subtraída em 2005”, disse ao Expresso Gil Carvalho, coordenador da Polícia Judiciária de Leiria, tendo sido localizada em final de janeiro último, após uma investigação iniciada há cerca de um ano na sequência de uma informação sobre o seu paradeiro.

Em comunicado, a PJ de Leiria avança que o seu detentor foi constituído arguido pelo crime de peculato. Segundo o Expresso apurou junto de fonte próxima da investigação, o arguido em causa é o ex-diretor do Museu de Alcobaça, Rui Rasquilho, em funções na altura do desaparecimento da obra do escultor nascido em Coimbra e falecido nos anos 1930.

A PJ adianta ainda que a obra foi entretanto devolvida à origem e já se encontra à guarda do Mosteiro de Alcobaça. A peça, com cerca um metro de diâmetro, integrava o espólio da Casa Museu, tendo sido iniciada uma investigação, tutelada pelo DIAP das Caldas da Rainha na altura do desaparecimento, durante a qual foram ouvidas diversas testemunhas e que contou com a colaboração da atual direção do Mosteiro de Alcobaça, liderada por Ana Pagará.

O Expresso contactou a diretora do Museu, que remeteu mais informação para comunicado a divulgar mais tarde pela Direção-Geral do Património Cultural.