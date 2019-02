Homem colhido pelo metro em zona interdita a peões em Matosinhos

Vítima ficou gravemente ferida e encontra-se hospitalizada. Circulação de metro já foi retomada em todas as estações da linha azul

Um homem foi atropelado, esta quinta-feira, pelo metro junto à estação do Mercado, em Matosinhos, tendo ficado gravemente ferido, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Fonte da Metro do Porto adiantou ao Expresso que o homem, de cerca de 60 anos, foi colhido pela composição que seguia no sentido Mercado – Senhor de Matosinhos, quando circulava no canal do metro, numa zona interdita a peões. De acordo com a PSP, a vítima ficou presa sob o metro, tendo sido socorrido pelos bombeiros de Matosinhos-Leça, Leixões e Leça do Balio, bem como o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP.

A circulação do metro, interrompida nas últimas quatro estações da linha de Matosinhos (Azul), ou seja, em Matosinhos-Sul, Brito Capelo, Mercado e Senhor de Matosinhos durante a operação de socorro já foi retomada nos dois sentidos.

Notícia atualizada às 13h30