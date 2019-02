Bastonários dos médicos e dos farmacêuticos assinam petição para salvar farmácias

“Salvar as Farmácias, Cumprir o SNS” é o mote de uma petição pública, lançada pela Associação Nacional das Farmácias, que os bastonários das ordens dos Médicos (OM) e dos Farmacêuticos (OF) assinam esta sexta-feira em defesa de um acesso atempado às terapêuticas em todo o país. No documento, Miguel Guimarães (OM) e Ana Paula Martins (OF), propõem “um conjunto de objetivos para um programa legislativo dirigido ao setor farmacêutico para garantir um acesso equitativo de todos os cidadãos aos medicamentos”.

Na nota enviada às redações, é referido que “as duas Ordens profissionais subscrevem assim as preocupações dos promotores desta iniciativa, que alertam para as dificuldades sentidas pela rede de farmácias e para os problemas relacionados com as falhas de abastecimento de medicamentos”. Ou seja, que é preciso salvar o sector. Atualmente, 675 farmácias enfrentam processos de penhora e insolvência, quase 25% da rede nacional.

Além da difícil situação de sustentabilidade do sector, a petição alerta ainda para as “64 milhões de embalagens de medicamentos em falta nas farmácias só no ano passado”, traduzindo-se num “impacto muito negativo no acesso dos cidadãos aos medicamentos" e "ficando condicionada a possibilidade de os doentes cumprirem os tratamentos prescritos pelos médicos”.

Os bastonários vão estar juntos numa farmácia no Porto. Explicam que “vão ao terreno conhecer as principais dificuldades sentidas por estas unidades, tanto nos grandes centros urbanos como nas regiões do interior, onde o apoio e acompanhamento das populações mais envelhecidas e isoladas assume especial relevância”.