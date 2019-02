“No Armário do Vaticano”: o livro que vai fazer tremer a Igreja

No próximo dia 21 de fevereiro será lançado um livro com revelações chocantes que promete causar um terramoto na Igreja Católica. “No Armário do Vaticano” é fruto de uma vasta investigação do jornalista francês Frédéric Martel, que alega ter descoberto em Roma uma das maiores comunidades homossexuais do mundo.

Ao longo de mais de 600 páginas, o jornalista descreve as práticas de cardeais e padres que mantém vidas duplas há vários anos, com base em entrevistas efetuadas a mais de mil pessoas,

A revista Visão divulga nesta edição, em exclusivo, alguns excertos desta obra que mostra como a Santa Sé foi obrigada a tomar recentemente uma posição em relação aos escândalos sobre abusos sexuais.

A partir da próxima semana, entre 21 e 24 de fevereiro, vai realizar-se uma cimeira no Vaticano para debater a prevenção de abusos sexuais e proteção de menores por membros da Igreja Católica.