Grua de grande porte cai em cima de telhado e armazéns no centro do Porto

Uma grua de grande porte caiu hoje de manhã em cima do telhado de um prédio de habitação e de vários armazéns na Rua da Boa Hora, no Porto, sem causar vítimas, segundo fonte da Proteção Civil.



Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto disse que o alerta para a queda da grua foi dado às 08H25. Cerca das 09H30, encontravam-se no local - entre bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), PSP e Polícia Municipal - 20 operacionais, com o apoio de sete veículos.