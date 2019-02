Engenheiros. Mineiro Aires reeleito Bastonário com 79%

Carlos Mineiro Aires reforçou a vantagem sobre o seu adversário de há três anos.

Carlos Mineiro Aires foi reeleito para um segundo mandato como Bastonário da Ordem dos Engenheiros para o triénio 2019-2022, nas eleições que decorreram este sábado.

A sua lista obteve 79% dos votos, o que traduz o reforço da vantagem sobre a lista opositora, liderada por Paulo Bispo Vargas, face ao ato eleitoral de 2016. A lista opositora obteve 21% dos votos. Em 2016, a vantagem fora de 71% contra 25%

Estas eleições replicaram o despique de há três anos, quando Carlos Mineiro Aires contou com o apoio do anterior bastonário, Carlos Matias Ramos. Mineiro Aires transitou de presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem para Bastonário.

O resultado eleitoral apurou 6.312 votos, dos quais 5.934 votos (mais de 90%) foram por via eletrónica. O universo eleitoral abrange 48 mil engenheiros, deixando de fora oito mil estagiários que não têm direito a voto.

A acompanhar o novo Bastonário na condução da Ordem estão Fernando de Almeida Santos e Lídia Santiago, na qualidade de vice-presidentes nacionais.

Secções regionais alinhadas

Nas secções regionais da Ordem as vitórias couberam, em todas elas, à lista afeta ao Bastonário reeleito. Joaquim Poças Martins (Norte), Armando da Silva Afonso (Centro), Jorge Grade Mendes (Sul), José Brazão Branco (Madeira) e Paulo Botelho Moniz (Açores) foram eleitos presidente dos conselhos diretivos das suas seções. À exceção de Lisboa e Madeira, tratam-se de reeleições.

Carlos Mineiro Aires preside ao World Council of Civil Engineers e prossegue a dinastia dos engenheiros civis na condução da Ordem. Iniciou a sua carreira profissional na Direção Geral de Saneamento Básico, contando no currículo com passagens pelas presidências do Metropolitano de Lisboa, SIMTEJO, Instituto da Água, Comissão Portuguesa das Grandes Barragens e da Comissão de Avaliação dos Impactes Ambientais da barragem do Alqueva.

A tomada de posse da nova equipa da Ordem dos Engenehiros será no dia 25 de março.