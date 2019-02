Dos sete vices de Santana quatro eram do PSD. E uma é a advogada de Madonna

A lista que Pedro Santana Lopes escolheu para a sua direção nacional e que vai a votos este Domingo no congresso da Aliança,em Évora, tem cinco ex-militantes do PSD. Quatro serão vice-presidentes no novo partido e o quinto será diretor-executivo, um cargo equivalente ao de secretário geral.

Do velho partido de Santana, o PSD, entram na direção da Aliança António Martins da Cruz, ex-ministro de Cavaco Silva e de Durão Barroso, Rosário Águas, ex-secretária de Estado de Durão Barroso e de Santas Lopes, Carlos Pinto, ex-dinossauro autárquico do PSD na Covilhã, e Carlos Poço, ex-depudado social democrata.

Luís Ciliro, ex-secretário gera adjunto do PSD, integra a lista como diretor-executivo do novo partido passando a ser o homem forte da relação com as estruturas locais e regionais.

Rostos novos entre os vice presidentes de Santana Lopes há três: Ana Pedrosa-Augusto, advogada no escritório de Rogério Alves e advogada de Madonna; Bruno Ferreira da Costa, processor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior e João Borges de Carvalho, arquiteto.