Daqui a quanto tempo é que o nível do mar vai submergir países?

A Gronelândia está a derreter mais depressa do que o previsto e vamos todos notar a diferença

“Este é um dos rios que formam a rede de milhares de rios na linha da frente das alterações climáticas”. Esta frase, escrita sobre uma fotografia do manto de gelo que cobre a Gronelândia atravessado pela linha azul de uma corrente de água, abria há poucos dias uma reportagem de “The New York Times”.

A reportagem tinha por tema uma expedição para recolha de amostras no subsolo profundo que fornecem informação essencial para avaliar a velocidade a que a Gronelândia está a derreter, tornando mais exata a previsão do desastre.

Preso por um arnês, um doutorando em hidrologia descia no buraco vertical para onde desaparecia a água do rio descrito no início. Um erro e não teria chance de sobreviver. E o resto da Humanidade?

A Gronelândia está a derreter mais rapidamente do que se julgava. O ritmo de perda de gelo da massa insular multiplicou-se por quatro desde 2003 e o resultado é que enormes glaciares oriundos daquela região estão a depositar pedaços de gelo cada vez maiores no Oceano Atlântico, onde acabam por se derreter.

Descobriu-se agora que a maior perda de gelo da Gronelândia, entre 2003 e 2013, vem da parte sudoeste da ilha, onde quase já não existem glaciares. Quer dizer que o gelo da superfície é derretido pelas temperaturas globais mais altas criando rios de água gelada que correm para o oceano e elevando assim o nível do mar.

A recolha de amostras como aquela citada por “The New York Times” e por publicações científicas como a “EarthSky” permitem precisar a velocidade a que irá derreter a camada de gelo da Gronelândia, que constitui a maior massa de gelo do mundo, ao mesmo tempo que se transformou naquela que derrete mais rapidamente. Quando já não restar gelo na ilha, o nível da água do mar terá aumentado mais de seis metros.

O novo alerta que se fez ouvir no final de janeiro não deixou dúvidas, pelo menos à comunidade científica: “Vamos assistir a uma subida do mar cada vez mais rápida no futuro”, declararam os autores do estudo publicado em 21 de janeiro deste ano no “PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences”, uma das publicações científicas multidisciplinares mais citadas em todo o mundo.

Adaptar e mitigar o pior

“Sabíamos estar perante um grande problema com as quantidades crescentes de descargas saídas de grandes glaciares. Mas agora reconhecemos um segundo problema muito sério: há cada vez maiores quantidades de massa de gelo que se separam em forma de água derretida, como se fossem rios em direção ao mar”, revela Michael Bevis, professor de geodinâmica na Ohio State University e coordenador do estudo citado pela “EarthSky”.

Quem se interesse por alterações climáticas, e siga os seus desenvolvimentos desde que se considerava que o Acordo de Quioto poderia conduzir a um compromisso sério e a medidas eficazes, pode achar estar a viver um déjà vu perante estas previsões: “A única coisa que podemos fazer é adaptar-nos e mitigar um maior aquecimento global. É demasiado tarde para que não haja efeitos. Isto vai causar uma subida do nível do mar adicional. Estamos a assistir ao ponto de inflexão da camada de gelo”, esclarece Bevis.

Dados da missão da GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment) revelam que, entre 2002 e 2016, a Gronelândia perdeu aproximadamente 280 gigatoneladas de gelo por ano, o que equivale a sete milímetros por ano de subida da água do mar, focada no sudoeste da ilha.

“O aquecimento global trouxe temperaturas de verão para uma porção significativa da Gronelândia perto do ponto de fusão e a Oscilação do Atlântico Norte [um fenómeno natural que traz ar mais quente à parte ocidental da ilha] deu o empurrão adicional para derreter aquelas grandes quantidades de gelo, conclui Bevis.