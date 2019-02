Crimes no Seixal. Sandra esteve escondida três horas numa esquadra do Seixal

MP retirou o estatuto de vítima a Sandra Cabrita, impossibilitando qualquer medida de proteção policial

PSP voltou a ir a casa de Sandra Cabrita, no Seixal, um mês depois de o Ministério Público ter arquivado a denúncia de violência doméstica por falta de provas. Em fevereiro do ano passado, o MP retirou-lhe o estatuto de vítima, impossibilitando qualquer medida de proteção policial.

Um ano depois, o ex-companheiro matou-lhe a filha de 2 anos e a mãe.