Cientistas criam cápsula que pode acabar com a necessidade de injeções

E se pudesse repor os níveis de insulina no corpo, ou tratar doenças como o cancro, sem ter que recorrer a injeções, apenas engolindo uma cápsula? Foi este o desafio lançado a um grupo de bioengenheiros do MIT e da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e a solução já tem resultados positivos nos testes feitos em animais.

O “New York Times” explica que alguns medicamentos são compostos por moléculas demasiado volumosas para serem absorvidas pelo estômago e pelos intestinos e, mesmo que isso fosse possível, “essas substâncias seriam dissolvidas imediatamente pelos ácidos agressivos do sistema digestivo.” Então os cientistas, tendo como inspiração a carapaça de uma tartaruga, cuja forma permite ao animal ser uma espécie de “sempre em pé”, criaram pequenas cápsulas para colocar dentro de outra cápsula, capazes de levar diretamente à corrente sanguínea os medicamentos necessários - por via oral.

O aparelho - de nome “Soma” - tem mais ou menos essa forma e, dentro dessa cápsula, está uma outra, de insulina (primeira matéria de teste). Depois de se posicionar contra as paredes do estômago, a cápsula de insulina quebra a outra que a envolve e injeta a substância diretamente na parede do estômago. Como as paredes do estômago não têm muitos receptores de dor, esta pode ser uma forma muito menos dolorosa de tratar doenças que exigem injeções quase diariamente.

Esta descoberta é, no fundo, o culminar de várias outras. Para conseguirem chegar a este aparelho, os cientistas tiveram que ultrapassar dois obstáculos principais. O primeiro foi conseguir criar uma cápsula que “aterrasse” no sítio certo do estômago - e daí a ideia da tartaruga que consegue sempre pôr-se de pé depois de estar de “pernas para o ar”. Depois foi preciso encontrar forma de “disparar” a pequena injeção, encontrar um “gatilho”. Ora, o açúcar dissolve-se no estômago e por isso os cientistas colocaram uma película de açúcar a impedir a agulha de disparar a qualquer momento. Quando a camada se dissolve, então a agulha entra na parede do estômago.