Tancos. Coronel Amorim Ribeiro diz que paióis do Exército estão no limite das capacidades

O coronel Amorim Ribeiro, colocado na Inspeção-Geral do Exército, afirmou nesta quinta-feira que os paióis do Exército estão "no limite das suas capacidades" e manifestou-se contra o encerramento da infraestrutura. "Sei que é uma infraestrutura que não pode ser abandonada e desativada, pelo contrário, porque nós, neste momento, precisamos de espaço para ter as munições", declarou o coronel Amorim Ribeiro, ouvido na comissão parlamentar de inquérito ao furto de material de guerra em Tancos.

Frisando que "não há qualquer risco de segurança", o coronel afirmou que o Exército tem paióis "que estão no limite da sua capacidade" e que, "obviamente", é necessário "ter mais espaços". A afirmação do coronel, colocado desde outubro de 2018 na Inspeção-Geral do Exército, surgiu na sequência de uma pergunta do deputado centrista Telmo Correia sobre os custos da opção de desativar os paióis de Tancos e das obras nos paióis de Santa Margarida, para onde foi deslocada a maior parte do material que havia em Tancos.

O coronel Amorim Ribeiro, que era o comandante da Unidade de Apoio Geral de Material do Exército [UAGME] quando ocorreu o furto de material de guerra nos paióis de Tancos, discordou que estes os paióis nacionais estejam "desativados", afirmando que podem estar vazios, mas não estão "desativados" porque está lá uma força [que assegura a vigilância daquele património].

O militar, que frisou que a UAGME não tinha à sua responsabilidade os dois paióis de onde foi furtado o material, disse que, em outubro de 2016, foram dados "passos importantes" para o reforço das condições de segurança do perímetro de Tancos, nomeadamente para a "implementação da videovigilância". Contudo, e admitindo que tenha sido por "falta do vil metal e outras condicionantes", o plano não foi logo contratualizado, disse o coronel, lembrando que as empreitadas no Estado obedecem a regras apertadas e morosas.