Duplo homicídio do Seixal: MP arquivou queixa por “falta de provas”

Procurador não aceitou desistência da vítima Sandra Cabrita mas arquivou a queixa contra Pedro Henriques porque “não foram recolhidos indícios suficientes da prática dos crimes”

Um mês depois de ter apresentado queixa na PSP contra o ex-companheiro, Sandra Cabrita, já com a guarda legal da filha de dois a anos, quis desistir do processo criminal.

O caso já tinha dado entrada no Ministério público do Seixal e foi classificado como um processo de coação e ameaças agravadas. Estes crimes, tal como a violência doméstica, são públicos por serem agravados e não só não dependem de queixa, como a vítima não pode desistir.

Por duas vezes, Sandra Cabrita queixou-se de ameaças de morte e de que Pedro Henriques lhe tinha dito que lhe raptava a filha.

Mas depois de garantir a guarda da criança de dois anos, e "esperançada num melhor comportamento do ex-companheiro", Sandra quis desistir da queixa.

De acordo com os autos do processo que o Expresso consultou, o procurador Joaquim Pedro Pereira não aceitou a desistência, mas num curto despacho de duas páginas arquivou o processo por falta de provas: "não foram recolhidos indícios suficientes da prática dos factos denunciados", argumentou o magistrado, lembrando "não haver testemunhas" e que a própria vítima "não confirmou a factualidade denunciada". Este despacho é de fevereiro do ano passado.

Um ano depois, e novamente em conflito pela guarda da filha, Pedro Henriques acabou por matar a ex-sogra, raptar a filha e matá-la no decurso de uma fuga à polícia. O assassino matou-se no mesmo dia.