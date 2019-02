Três detidos no aeroporto de Lisboa por tráfico de cocaína

Três pessoas foram detidas no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de tráfico de cocaína, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ diz que, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, identificou e deteve, nos últimos dias, "três cidadãos estrangeiros, todos do sexo masculino, sobre os quais recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes".

Na posse dos detidos foi apreendida "elevada quantidade de cocaína", que tinham transportado de um país da América Latina para Lisboa no interior do corpo, droga que, caso chegasse aos circuitos ilícitos de distribuição, "seria suficiente para a composição de dezenas de milhares de doses individuais", refere a PJ.

"As detenções ocorreram no quadro do controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem em países considerados de risco, tendo em vista a prevenção da introdução de produtos estupefacientes em território nacional e noutros países europeus através dos aeroportos internacionais", explica.

Os arguidos, de idades compreendidas entre os 26 e os 39 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial e ficaram em prisão preventiva.