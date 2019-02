Presidente da Área Metropolitana do Porto dá razão a Rui Moreira, mas acredita que irá rever posição

O presidente da Área Metropolitana do Porto (AMP) disse, esta quarta-feira, que a Câmara do Porto teve “boas razões” para suspender a delegação de competências na gestão da rede de transportes públicos naquela entidade e que acredita numa “reversão”.

“Julgo que é uma decisão que acaba por ser o corolário de duas semanas de intensidade que houve na praça pública sobre a questão dos transportes (...). Tenho a certeza absoluta que se vai reverter. Julgo que a Câmara do Porto teve boas razões porque existiram azares. Na semana passada a Câmara do Porto mostrou abertura para encontrar uma solução que agradasse a todas as partes, mas às vezes a tentação de mediatizar os assuntos prejudica a evolução normal dos acontecimentos”, disse à Eduardo Vítor Rodrigues.

Em comunicado publicado na sua página na Internet, a Câmara do Porto aponta que revelou hoje ao Conselho Metropolitano do Porto que vai suspender a delegação de competências na gestão da rede de transportes públicos naquela entidade. “A gestão, o planeamento e a fiscalização da rede de transportes que opera no concelho do Porto vão regressar à esfera municipal. Até aqui, essa responsabilidade tinha sido conferida à Área Metropolitana [do Porto - AMP], através de um contrato interadministrativo onde se delegavam essas competências, à luz da Lei n.º 52/2015”, escreve a Câmara do Porto.

Em causa, a polémica à volta da mudança dos términos de autocarros da zona do Bolhão, no centro do Porto, para o Dragão, medida indicada pela Câmara do Porto para começar na terça-feira e que tinha por base obras na Baixa portuense, o que não foi cumprido pelos operadores privados de transportes, que justificaram a decisão com a ausência de comunicação da AMP. Esta polémica motivou, nas últimas semanas, reuniões entre a Câmara do Porto e os municípios vizinhos, nomeadamente Gondomar, Valongo e Paredes, mediadas pela AMP.

A par dos municípios vizinhos ao Porto, também juntas de freguesia e a Associação Nacional de Transportadores Rodoviários de Pesados de Passageiros (ANTROP) questionaram e criticaram as alterações decididas pela Câmara do Porto, tendo remetido a responsabilidade por uma decisão e comunicação para a AMP.

Contactado na terça-feira pela Lusa, Eduardo Vítor Rodrigues referiu que “a AMP não tem como hábito notificar operadores em casos de obras” e hoje, confrontado com a decisão da Câmara do Porto, o também presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia disse não estar surpreendido, explicando em que é que a medida se traduz.

“Há hoje uma evidente necessidade de fazer fiscalização, fruto das obras, da circulação de transportes que atualmente estão a circular em situação de muita flexibilidade. Esta suspensão vai traduzir-se na capacidade que Câmara do Porto passa a ter de fiscalizar, coisa que a Área Metropolitana nunca teria e nunca teria porque se sabe não tem capacidade de fiscalização. Terá no futuro com o novo concurso”, disse Eduardo Vítor Rodrigues.

O presidente da AMP considerou que “o mais importante é que esta suspensão não afete a negociação que estava em curso”, referindo-se às reuniões que têm acontecido entre autarquias e operadores, bem como com a ANTROP. “E haverá nos próximos dois/três dias uma reavaliação da oferta. O grande objetivo é garantir que os clientes não são prejudicados. Obter consensos não é fácil. É demorado e difícil. No meio disto tudo houve momentos de muita radicalização, mas o importante é chegar ao fim com as populações bem servidas”, disse o líder da AMP.

Eduardo Vítor Rodrigues concluiu ainda: “Aceitei perfeitamente a posição do presidente Rui Moreira e estou convencido que até à altura do concurso [de transportes] vai ser possível encontrarmos um cenário que favoreça toda a gente”.