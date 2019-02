Hóspedes já regressaram a hotel em Porches após evacuação devido a um incêndio em garagem

Os hóspedes puderam regressar ao hotel cerca de três horas depois de terem sido retirados devido a um incêndio numa garagem

Os 266 hóspedes que ao início da manhã desta quarta-feira foram retirados de um hotel em Porches, Lagoa, já regressaram à unidade, depois de o fogo numa garagem anexa ter sido extinto, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o comandante operacional municipal, Vítor Rio, os hóspedes puderam regressar ao hotel às 10h50, cerca de três horas depois de terem sido retirados do Hotel Pestana Viking, embora "nunca tenham corrido perigo" e a evacuação da unidade tenha sido decidida "apenas por precaução".

De acordo com a mesma fonte, às 11h os operacionais procediam a operações para arrefecimento e retirada de fumos do local onde deflagrou o incêndio, numa garagem anexa ao hotel, havendo ordens para os hóspedes permanecerem, para já, no interior da unidade hoteleira algarvia, no distrito de Faro.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, às 11h15 permaneciam ainda no local 31 operacionais, apoiados por 12 viaturas.

Segundo a fonte, às 07h37 foi dado um alerta para um incêndio numa garagem anexa ao Hotel Pestava Viking, na Senhora da Rocha, e pelas 08h45 a unidade hoteleira estava a ser evacuada.

O CDOS de Faro não tem registo de feridos.