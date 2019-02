Homem resgatado em poço em Valença com ferimentos graves

O poço tem cerca de oito metros de profundidade e fica situado entre a estação ferroviária de Valença e a Ponte Internacional

O homem que na manhã desta quarta-feira caiu num poço de Valença, distrito de Viana do Castelo, foi "classificado como ferido grave" após queixas de "dores na coluna dorso-lombar", pelo que foi transportado ao hospital, revelou à Lusa fonte dos bombeiros.

O homem de 50 anos, trabalhador de uma equipa de limpeza de mato da linha férrea, foi pelas 10h10 retirado do poço apresentando apenas ferimentos ligeiros, mas após ser assistido no local queixou-se de dores na coluna devido à queda, tendo sido levado para o hospital de Viana do Castelo, explicou o comandante dos bombeiros de Valença, Miguel Lourenço.

O poço tem "10 a 12 metros" de profundidade e o homem caiu "a meio, num patamar com uma tampa", localizado entre "quatro a seis metros de profundidade", descreveu a mesma fonte, explicando que "foi mais difícil encontrar o local" da queda do que retirar a vítima.

"O homem de 50 anos é um trabalhador que integra uma equipa de limpeza de mato nos taludes da linha férrea. Não se sabe como caiu naquele poço", observou o comandante.

O alerta para a operação de busca e resgate do homem do poço, situado entre a estação ferroviária de Valença e a Ponte Internacional, foi dado às 08h44 e, pelas 10h10, os bombeiros conseguiram tirá-lo do poço, acrescentou.

De acordo com informação disponível na página da Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, no local encontravam-se, pelas 10h40, 21 operacionais apoiados por nove viaturas.

A mesma página refere que o acidente aconteceu na freguesia de Valença, Cristelo Covo e Arão.

Miguel Lourenço especificou que, no local, estiveram elementos dos bombeiros, uma viatura de Suporte de vida (SIV), a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo e efetivos da GNR.