Violência doméstica. Juiz Neto Moura punido com advertência registada

O juiz desembargador do Tribunal da Relação do Porto tinha censurado uma vítima de violência doméstica alegando que a muilher tinha sido infiel

O Conselho Superior da Magistratura (CSM) decidiu esta terça-feira que o juiz Neto Moura será punido com uma advertência registada.

Em causa está um acórdão da Relação do Porto, de 11 de outubro de 2017, no qual Neto de Moura, o juiz relator, censura a vítima de violência doméstica por ter sido infiel. No acórdão, o magistrado cita a Bíblia e o Código Penal de 1886 para justificar a violência sobre a mulher. “O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte”, escreveu Neto de Moura na sentença.

O juiz Neto de Moura era o relator do polémico acórdão e era alvo de uma violação de de dever de correção e de persecução do interesse público na vertente de atuar na confiança da justiça. Já a magistrada Maria Luísa Arantes, a juiza que assina o documento, estava a ser investigada por violação do dever de zelo.

Críticas públicas

Na altura em que o caso foi tornando público, mereceu repúdio de Marcelo Rebelo de Sousa, do Parlamento, Governo e até da Conferência Episcopal Portuguesa, e acusações diretas de desrespeito à Constituição, quanto à laicidade do Estado, da dignidade da pessoa humana, da igualdade entre homens e mulheres e da não discriminação.

Mas um grupo de juízes, na maioria jubilados, fez também um manifesto a atacar a condenação generalizada ao acórdão de Neto de Moura. O texto era uma crítica à atuação do CSM, depois de ter sido aberto o processo disciplinar ao magistrado aos magistrados.

Esta não foi, no entanto, a primeira vez que Neto Moura desculpou a violência doméstica com o “adultério” de uma vítima. Num acórdão de junho de 2016, no qual o arguido recorre da condenação com pena suspensa, o juiz relator escreveu: “uma mulher que comete adultério é uma pessoa falsa, hipócrita, desonesta, desleal, fútil, imoral. Enfim, carece de probidade moral”. E daí “não surpreende que recorra ao embuste, à farsa, à mentira para esconder a sua deslealdade e isso pode passar pela imputação ao marido ou ao companheiro de maus tratos”.

Também aí se socorreu da bíblia: “Assim é o caminho de uma mulher adúltera: ela comeu e esfregou a boca, e disse: "Não cometi nenhum agravo" (Provérbios 30:20). E, ainda, esta do sábio rei Salomão: "Quem comete adultério .. . é falto de boa motivação" (Provérbios 6:32).”

Neto de Moura deu provimento ao recurso e anulou a sentença de primeira instância. E através do adultério ficou com dúvidas sobre a veracidade das acusações. “Que pensar da mulher que troca mensagens com o amante e lhe diz que quer ir jantar só com ele "para no fim me dares a subremesa"? Isto, está bem de ver, enquanto o companheiro ficaria a cuidar dos filhos menores do casal... É merecedora de um juízo tão generoso, como o que o tribunal fez da denunciante, a mulher que, referindo-se ao companheiro, diz que estava "debaixo da pata dele"?”