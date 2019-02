Suspeito de homicídios no Seixal encontrado morto em Castanheira de Pera

Homem de 36 anos suicidou-se em Castanheira de Pera. É suspeito de ter assassinado a filha de dois anos e a ex-sogra

Pedro Henriques, de 36 anos, ex-segurança, foi encontrado sem vida esta terça-feira, por volta das 11h, em Castanheira de Pera. O duplo homicida do Seixal estava em fuga desde a manhã de segunda-feira. Terá matado a ex-sogra e a filha de dois anos. A criança foi encontrada sem vida às 8h35 na mala do carro do pai, e sem qualquer sinal de violência, de acordo com fontes da PSP.

O carro estava estacionado junto ao McDonalds de Corroios, na Margem Sul, tal como o suspeito tinha indicado ao INEM esta manhã. "Ele anunciou por telefone que ia matar a filha, dando as coordenadas do local onde se encontrava o veículo, e que se iria suicidar de seguida", revela fonte policial.

Ter-se-à suicidado, tal como dissera.

É suspeito de ter matado a ex-sogra na manhã desta segunda-feira. Ia entregar a filha, que vivia com a mãe e os avós maternos, junto à igreja de Cruz de Pau, na Margem Sul. Mas não o chegou a fazer. Uma discussão no interior do apartamento terá levado o homem a matar a ex-sogra com várias facadas no peito e no pescoço. A filha nunca saiu do carro e acabou por ficar com o pai, em local incerto.

O suspeito estava separado da mulher há algum tempo e de acordo com fontes policiais já tinha sido referenciado por episódios de violência doméstica. De acordo com a imprensa, havia disputa de poder parental nos tribunais o que poderá ter motivado os crimes.

De acordo com o "Correio da Manhã", a mãe da criança esteve sob proteção policial enquanto durou a caça ao homem por parte da PSP e PJ.

[em atualização]