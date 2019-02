“Pleno emprego”. Declarações do ministro da Ciência provocam abaixo-assinado e protesto

Manuel Heitor “confunde o anúncio com a concretização, vivendo numa realidade alternativa àquela que tutela e pela qual é responsável, onde o prognóstico se confunde com o final do jogo”, critica uma carta aberta ao ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, já assinada por mais de mil investigadores. O documento surge na sequência de uma entrevista ao “Público” no dia 1 de fevereiro, em que o governante afirma não ter “dúvida nenhuma” de que há pleno emprego entre os doutorados em Portugal.

A carta aberta foi lançada pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica (ABIC) e recorda que “dos 5000 contratos para doutorados prometidos para esta legislatura só ainda foram formalizados 1500”. E, de acordo “com os últimos dados do Observatório do Emprego Científico” (22 de janeiro), “a oito meses do fim da legislatura ainda estão por celebrar mais de 4000 concursos para doutorados”.

A ABIC considera a afirmação do ministro “uma afronta porque, em consequência direta da sua má gestão do processo, houve alguns concursos específicos para doutorados que ficaram por preencher”. E é “uma afronta a todos aqueles que esperam há mais de dois anos para que esses concursos abram”, bem como “todos aqueles que esperam há muitos meses pelo início do seu contrato já ganho” em concurso.

Protesto à porta do Conselho de Ministros

A ABIC e a Federação Nacional de Professores (Fenprof) vão organizar um protesto na próxima quinta-feira em Lisboa, à porta do Conselho de Ministros, onde será entregue a carta aberta ao ministro da Ciência. E o Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) irá lançar nos próximos dias uma campanha de protesto em que apela aos investigadores doutorados desempregados que enviem o seu currículo para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Na entrevista ao “Público”, Manuel Heitor sublinha que há apenas 1500 contratos formalizados com doutorados, dos 5000 prometidos, porque “há a necessidade de cumprir todas as exigências da utilização de recursos públicos em termos de concursos”. Mas o ministro acredita que até ao final da legislatura a meta dos 5000 contratos será mesmo ultrapassada, porque “temos 4500 contratações em curso”, no âmbito dos diversos concursos – individual, institucional e projetos de investigação.