Crimes do Seixal culminam anos de conflito familiar

Em 2017, a ex-companheira denunciou Pedro Henriques por agressões, mas desistiu da queixa após esta ter sido tratada pelo Ministério Público do Seixal como um crime de coação e ameaça. Já separados, a regulação parental era o motivo da discórdia, num caso que terminou com um duplo homicídio

A história antes da tragédia emerge agora, no rescaldo dos crimes que envolveram Pedro Henriques, e no mesmo dia em que o corpo do ex-segurança, de 36 anos, apareceu em Castanheira de Pera com sinais de suicídio. Se esta segunda-feira o homem tinha sido notícia por alegadamente ter degolado a ex-sogra e se encontrar em fuga, levando consigo a filha menor, esta manhã o cenário evoluiu no pior sentido, com a descoberta do cadáver da menina de 2 anos, fechado na bagageira de um carro.

Pedro Henriques tinha sido anteriormente referenciado por episódios de violência doméstica contra o ex-sogro e a mulher, que chegou a denunciá-lo por agressões em 2017. A PSP de Setúbal registou-as como sendo um caso de “violência doméstica de risco elevado”, mas o processo acabou por ser tratado pelo Ministério Público do Seixal como um crime de coação e ameaça, que depende de queixa e a ex-companheira desistiu do processo.

Os dois mantinham uma relação de conflito. O processo de regulação parental decorria - estava uma sessão agendada precisamente para esta segunda-feira - e o casal não se entendia sobre o tempo que a criança devia passar com cada progenitor.

De acordo com os dados que são conhecidos, no dia do primeiro crime Pedro Henriques deslocou-se à casa dos ex-sogros para ir deixar a filha, como estaria previsto. Desde que o casal se separara, a criança e a mãe viviam com eles, junto à igreja de Cruz de Pau, no Seixal, mas o homem terá passado primeiro no café da família, onde testemunhas dizem ter discutido e insultado o ex-sogro.

Voltou a discutir no interior do apartamento, enquanto Lara esperava no carro, para onde Pedro Henriques voltou, deixando morta a ex-sogra, de 60 anos, esfaqueada no peito e no pescoço.

Apesar da ‘caça ao homem’ montada pela polícia, o suspeito manteve-se em fuga, em parte incerta.

Seria o próprio a contactar o INEM, já esta terça-feira. “Ele anunciou por telefone que ia matar a filha, dando as coordenadas do local onde se encontrava o veículo, e que se iria suicidar de seguida”, revelou fonte policial. O corpo da menina foi de facto encontrado pouco depois das 8h30 na bagageira do carro, estacionado junto ao McDonalds de Corroios, na Margem Sul.

Horas depois era avançada a causa da morte - asfixia - enquanto o corpo do ex-segurança acabaria por ser descoberto em Castanheira de Pera, não muito longe das casa dos pais. A polícia encontrou também a carta que deixou, onde alegadamente culpa a ex-mulher e a mãe desta pelo sucedido, escreve o Correio da Manhã”.