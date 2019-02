Visita-relâmpago do presidente. “Marcelo prometeu voltar ao Jamaica mais vezes”

Morador que fez a visita guiada ao presidente da República esta segunda-feira conta que no centro das conversas esteve o realojamento dos moradores do bairro ilegal do Seixal. Não faltaram as já tradicionais selfies, incluindo com a família Coxi, filmada no já famoso vídeo de quatro minutos que deu origem aos protestos contra a violência policial

Solange Nunes A visita não estava na agenda. Marcelo Rebelo de Sousa visitou o Jamaica (Seixal) e os habitantes gostaram. Pelo menos é o que garante Salimo Mendes, vice-presidente da associação de moradores do bairro. "Esta visita-relâmpago numa altura como esta foi muito importante para nós", confessa. Este dirigente de 50 anos garante que o facto de o Presidente da República ter entrado no bairro sem comitiva e sem as câmaras de televisão atrás de si tornou a ação "ainda mais positiva", numa altura em que o bairro tem estado no centro das atenções depois da publicação de um vídeo que mostra uma ação policial considerada excessiva sobre uma família. Foi Salimo Mendes quem acompanhou Marcelo no périplo pelo Jamaica que durou "cerca de 45 minutos", entre as 12h20 e as 13h00. E o que viu deixou-o impressionado. "O Presidente deu muitos abraços à população, visitou as creches e as crianças que muito ama, entrou nos apartamentos e viu como as pessoas moram na realidade." Para este morador, a ausência de microfones tornou Marcelo ainda mais afetivo. "Foi também visitar a comunidade de etnia cigana sem qualquer problema." Durante os 45 minutos, o tema da conversa foi quase sempre o mesmo: o realojamento da população. "Fez muitas perguntas e interessou-se muito sobre este assunto. Apelou a que se acelerasse o processo do realojamento." Enquanto visitou o bairro, Marcelo fez questão de tirar várias selfies com os moradores. Esta é aliás uma imagem de marca do Presidente que estaria apenas acompanhado por um pequeno número de pessoas, possivelmente seguranças pessoais. Uma das selfies foi tirada com a família Coxi, que há duas semanas surgiu no famoso vídeo de quatro minutos partilhado nas redes sociais e que deu origem a vários protestos de rua contra a violência policial. No final da visita-surpresa, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que esta não será visita única. "Disse-nos que vai voltar a passar pelo Jamaica mais vezes."