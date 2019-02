Morreu António Passos Coelho

Era “muito conhecido e respeitado” e desempenhou um papel importante papel na luta contra a tuberculose.

O médico pneumologista e antigo presidente da Assembleia Municipal de Vila Real António Passos Coelho faleceu esta segunda-feira aos 92 anos, disseram fontes da autarquia e do PSD. As cerimónias fúnebres de António Passos Coelho, pai do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, vão realizar-se esta terça-feira na igreja do Calvário.

Nascido em 1926, em Vale de Nogueiras, em Vila Real, António Passos Coelho foi médico pneumologista, tendo passado pelo Caramulo, de onde foi para Luanda (Angola), tendo regressado depois à terra natal.

Em Vila Real foi diretor de hospital, abriu consultório e foi presidente da Assembleia Municipal eleito pelo PSD. Ao longo do seu percurso de vida escreveu vários livros.

O presidente da concelhia do PSD de Vila Real, Vasco Amorim, destacou à agência Lusa o "percurso extraordinário" do médico, escritor e político, que desempenhou um papel muito relevante neste município.

Vasco Amorim elencou ainda o "lado humano" do homem que era "muito conhecido e respeitado" e que desempenhou um papel importante papel na luta contra a tuberculose.