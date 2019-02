Pulseiras eletrónicas em recém-nascidos obrigatórias há 10 anos. Desde então não houve raptos consumados

Pulseiras eletrónicas e sistemas de videovigilância são obrigatórios há 10 anos nos hospitais desde 2009. Desde que as medidas de segurança foram introduzidas pela ex-ministra da Saúde Ana Jorge não houve divulgação de raptos consumados de bebés em unidades de saúde

A utilização de pulseiras eletrónicas para evitar raptos de recém-nascidos e crianças internadas em hospitais tornou-se obrigatória a partir de 2009, ano em que a antiga ministra da Saúde Ana Jorge elevou os padrões de segurança nos hospitais e maternidades de todo o país. A prevenção do rapto de menores nos procedimentos de segurança do Serviço Nacional de Saúde foram, na altura, ainda reforçados com a obrigatoriedade de sistemas de videovigilância e gravação de imagens.

Nos últimos 10 anos, não não houve, ou não foram divulgados, raptos consumados nos hospitais portugueses, remontando a última ocorrência a junho de 2008, no Hospital Padre Américo, em Penafiel, quando uma mulher disfarçada de enfermeira levou um bebé do colo da mãe com o pretexto de fazer exames médicos. Oito horas após a fuga da intrusa, o recém-nascido foi encontrado pela Polícia Judiciária em Felgueiras, onde residia a raptora, ex-funcionária daquele hospital.

O rapto foi o segundo registado no Hospital Padre Américo em dois anos, depois de a 17 de Fevereiro de 2006 uma menina de três dias ter sido retirada da enfermaria do durante a ausência da mãe para jantar, sem que ninguém se apercebesse do desaparecimento. Só um ano depois, a 12 de Março de 2007, a PJ descobriu o paradeiro da autora do crime, através de uma denúncia na PSP de Valongo, feita pela cunhada de Alice Ferreira, de 37 anos, que simulou uma gravidez com o objectivo de iludir o companheiro por temer o fim da relação.

A mulher terá aproveitado o facto de ser auxiliar de geriatria, conseguindo assim um cartão de visita que lhe permitiu entrar nas instalações. Depois de pegar na bebé,escondeu-a num saco que trazia ao ombro e fugiu. Os dois raptos foram uma das razões que levaram o Ministério da Saúde e a inspeção-Geral das Atividades em saúde a introduzir e uniformizar novas medidas de segurança nos hospitais públicos e privados.

Em 2002, no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães, um bebé com dois dias de vida foi levado por uma mulher, depois de a mãe da criança a ter passado para o colo da raptora, enquanto conversavam no Serviço de Obstetrícia. Depois de se aperceber do desaparecimento do filho, a mãe alertou os serviços de segurança do hospital, que montaram uma operação de busca e vigilância das saídas, mas sem sucesso.

A Polícia Judiciária do Porto encontrou o menino quatro dias depois no interior do Santuário da Penha, mas nunca foi conhecida a identidade da fugitiva.

Em 2015, seis anos após a obrigatoriedade das pulseiras eletrónicas, apenas há registo de um recém-nascido retirado de uma unidade de saúde, mas pela própria mãe, toxicodependente, por temer que o filho fosse entregue para adoção. O caso aconteceu no Hospital de Faro, duas horas após o parto e quando o bebé se encontrava numa incubadora. Quatro dias depois, a mãe voltou ao hospital com a criança.

Desde 2009, os hospitais adotaram ainda controlo de entradas e saídas de doentes e visitantes, através de cartões de identificação. As portas de acesso aos serviços hospitalares passaram ainda a ter códigos de acesso apenas disponibilizados aos profissionais de saúde, embora do interior possam ser abertas através de interruptor, conforme refere na edição desde domingo o JN, situação que terá permitido a tentativa de rapto de uma recém-nascida, ontem, no Hospital de São João, travada pelo pai do bebé desconfiado com a falta de explicações da mulher que transportava o filho.