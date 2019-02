Portugueses com doenças crónicas não têm todos igual tratamento

As respostas e as soluções existem, porém nem sempre estão disponíveis a todos. Ter doença de Crohn, diabetes, sofrer de insuficiência cardíaca ou ter asma pode não ser igual consoante o lugar do país onde se vive. “Penso que somos unânimes em dizer que existem assimetrias entre norte e sul”, disse Ana Castro, oncologista, durante o quinto programa “Que Saúde Faz Sentido?”, dedicado às doenças crónicas.

Para a médica, a diferenças estão mais relacionadas com “o apoio” que os doentes recebem. E salienta que é preciso um “plano para a saúde ao longo dos anos” e não soluções pensadas a cada legislatura e com efeitos “de dois em dois anos, porque um ano é para conhecerem os dossiês e o último estão em campanha”. Ana Sampaio, da Associação Portuguesa da Doença Inflamatória do Intestino, Colite Ulcerosa, e Doença Crohn, a outra convidada do programa, concorda e dá exemplos tão distintos como o acesso a medicamentos inovadores, através de autorização excecional de medicamentos, que nem todos os hospitais pedem, ou a alimentação especial, que também não está disponível em todas as unidades de saúde. “São opções políticas. A evolução que vemos na área da sida resultou porque se investiu. Porque não se faz o mesmo para as outras doenças?”

A SIDA é usada como paradigma de uma gestão de cuidados integrados. “Tem existido muito maior articulação entre sociedade civil e hospitais. A vitória é do ponto de vista da medicação, que é menos tóxica e, por isso, tem menos implicações, e é também mais facilitada. Houve um grande avanço científico, passámos de 16 comprimidos a uma toma única, uma única vez por dia”, diz Gonçalo Lobo, presidente da associação ABRAÇO.

De doença temida nos anos 80, pela sentença de morte que representava, a SIDA tornou-se hoje num exemplo de que o investimento na ciência e a articulação entre diferentes sectores funciona em prol dos doentes. “O grande problema das doenças crónicas em Portugal não está só no peso da doença X ou Y, mas na continuação de cuidados, na integração de cuidados”, explica João Araújo Correia, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna.

O problema não reside na falta de cuidados ou na existência de respostas, mas na sua acessibilidade e na forma como se ligam entre si. “Por exemplo, temos um doente que tem uma ou mais doença crónica e é internado. Aí é tratado com todas as coisas e depois é lhe dada alta e não existe continuação desses cuidados nos serviços médicos e sociais onde se reside”, sublinha o médico internista.

A solução consiste em transformar um tratamento casuístico num sistema integrado e contínuo. “Não haverá nunca tratamento integrado da doença crónica em Portugal, sem uma comunicação fácil entre a Medicina Interna e a Medicina Geral e Familiar, as duas especialidades generalistas que são a base do Serviço Nacional de Saúde (SNS) no Hospital e no ambulatório”, continua o médico. E propõe que o SNS promova respostas para a doença crónica, de acordo com o seu estádio de evolução e gravidade. “Se a situação clínica não tem ainda sinais de alarme, é preciso assegurar a disponibilidade do médico de família. Se já é grave e complexa, há que dar resposta hospitalar, por exemplo com a criação de hospitais de dia abertos.”

ESTATUTO DO DOENTE CRÓNICO

Em Portugal, as doenças crónicas com maior incidência são a diabetes, a insuficiência cardíaca, a pulmonar obstrutiva crónica (ver coluna ao lado). E há alguns tipos de doenças, como determinados tipos de cancro, que caminham no sentido de se transformarem em doença crónica. “Apesar de se procurar uma cura, vão-se tornando crónicas, permitindo viver até ao fim com qualidade de vida”, sublinha Ana Castro.

Daí a necessidade de articulação entre serviços de saúde e serviços sociais. Uma das medidas mais discutidas tem sido a criação do estatuto do cuidador informal — as pessoas que, voluntariamente, tomam conta de quem está dependente — mas a Plataforma Saúde em Diálogo, uma Instituição Particular de Solidariedade Social que representa doentes crónicos, quer ir mais longe.

“É prioritária a criação do Estatuto do Doente Crónico, isto é, um quadro legal em que se defina o conceito de doença crónica em termos gerais, proceda à enunciação de uma lista indicativa das doenças crónicas, reconheça tanto o impacto social como económico destas doenças”, defende Rosário Zincke, da Saúde em Diálogo. O objetivo é que a partir daqui se definam apoios estatais a estes doentes e às suas famílias, a nível de acessibilidades, compra de medicamentos, taxas moderadoras, estatuto laboral ou regime de proteção na invalidez e na velhice.

P&R

O que são doenças crónicas?

São as chamadas doenças de longa duração. Não têm uma cura rápida e pode viver-se com estas patologias até ao fim da vida recorrendo a medicação. Os sintomas passam a fazer parte da vida do doente — podendo ser bastante incómodos — mas não levam à morte imediata. Isto não quer dizer que os doentes não sofram, ou que não tenham riscos. As doenças crónicas são muitas e de diferentes origens, como a asma, a obesidade, a depressão, a hipertensão ou as doenças autoimunes.

Há causas que justifiquem o aparecimento destas patologias?

Como são muitas e diversificadas, é difícil apontar uma origem comum. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), estas doenças surgem devido a uma combinação genética, fisiológica, ambiental e a fatores comportamentais. A Direção-Geral de Saúde considera a educação um fator determinante, pois influencia a prática de comportamentos saudáveis. As pessoas com maior nível de educação são menos propensas a sofrer de doenças crónicas.

Quais são as doenças crónicas que têm maior incidência em Portugal?

A insuficiência cardíaca, a diabetes e a doença pulmonar crónica obstrutiva. “Todas as outras são ‘filhas’ destas três”, diz João Araújo Correia, presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina Interna. As doenças crónicas têm, cada vez mais, um peso maior na sociedade portuguesa. Existe um elevado número de pessoas com mais do que uma doença crónica, em especial a população mais velha: nos idosos com mais de 80 anos é comum terem várias doenças crónicas, necessitando de diferentes terapêuticas.

Em que doenças crónicas se tem feito menor investimento?

Na opinião de João Araújo Correia, a diabetes é a patologia mais protegida das três com maior prevalência. Tanto a insuficiência cardíaca e a doença pulmonar crónica obstrutiva têm vindo a tomar proporções pandémicas e o seu tratamento de qualidade implica unidades dedicadas competentes e acesso aos tratamentos inovadores, modificadores de prognóstico. A insuficiência cardíaca implica terapêutica variada, alguma dela com demasiado custo para que tenha aderência garantida dos doentes, embora traga benefícios comprovados. Cada vez mais, também podemos recorrer a vários devices cardíacos, que otimizam a função cardíaca, combatem as arritmias e diminuem o risco de morte súbita. Na doença pulmonar crónica obstrutiva também são precisas muitas vezes múltiplas terapêuticas conjugadas para controlar a doença. O seu custo é muito elevado, o que leva, não raras vezes, ao abandono da medicação ou à toma insuficiente da mesma. Estas duas doenças crónicas são exemplo de que o apoio do SNS deveria ser maior, garantindo o cumprimento da terapêutica e o acesso a técnicas inovadoras.

As doenças crónicas matam sempre?

Atualmente já não são uma sentença de morte. Tanto Ana Castro como Ana Sampaio se mostraram otimistas, considerando que quem sofre destas patologias tenderá a ter, cada vez mais, qualidade de vida. No entanto, segundo a OMS, todos os anos as doenças crónicas são responsáveis por 41 milhões de mortes no mundo.