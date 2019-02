Polícia Judiciária apreende três toneladas de haxixe no sul de Espanha

Operação ocorreu no sul de Espanha, junto à fronteira com Portugal, tendo sido detidos dois dos presumíveis traficantes. A droga estava a ser transportada numa lancha rápida até uma praia da província de Huelva

A Polícia Judiciária, através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes e da Diretoria do Sul, participou, no passado mês de janeiro, juntamente com as a Guardia Civil espanhola, numa operação de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes por via marítima, que resultou na apreensão de cerca de três toneladas de haxixe. A operação ocorreu no sul de Espanha, junto à fronteira com Portugal, tendo sido detidos dois dos presumíveis traficantes.

A droga em causa foi transportada numa lancha rápida até uma praia da província de Huelva onde, depois de descarregada, seguiu em três viaturas todo-terreno, que haviam sido previamente furtadas, para uma residência situada nas proximidades, local onde foram efetuadas as detenções e a apreensão da droga, adianta em comunicado a PJ.

Esta operação, que contou com o apoio da Força Aérea Portuguesa na monitorização da embarcação que transportou o haxixe, assim como com o apoio da Polícia Marítima e da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana, insere-se, tal como outras anteriormente realizadas, no quadro do esforço que as competentes autoridades portuguesas e espanholas vêm desenvolvendo conjunta e de forma coordenada, visando interditar a entrada de estupefacientes no continente europeu através da Península Ibérica.