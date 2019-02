Incêndio em suinicultura no Cartaxo mata 1175 animais

Segundo o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, o incêndio que deflagrou esta manhã em Ferreiros, concelho do Cartaxo, provocou a morte de 75 porcas parideiras e de 1100 leitões

Um incêndio que deflagrou esta manhã numa suinicultura em Ferreiros, concelho do Cartaxo, provocou a morte de 75 porcas parideiras e de 1.100 leitões, disse hoje à Lusa o comandante dos Bombeiros Municipais do Cartaxo.

"O incêndio atingiu a zona da maternidade da suinicultura e daí ter vitimado um número tão grande de leitões", refere o comandante David Lobato, acrescentando que "a estrutura da suinicultura foi muito atingida pelas chamas, tendo sofrido danos avultados".

O incêndio deflagrou pelas 07:30, por razões ainda não apuradas, tendo sido combatido durante "mais de uma hora e meia" por vinte elementos dos Bombeiros Municipais do Cartaxo, apoiados por nove viaturas.

Os bombeiros permanecem no local em operações de rescaldo.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém estiveram ainda no local elementos da GNR e dos Bombeiros de Santarém.