Hospital de São João abre inquérito a tentativa de rapto de recém-nascido

Uma mulher de 48 anos tentou raptar uma recém-nascida do Serviço de Obstetrícia do Hospital de São João, no Porto, ao final da tarde de sábado. A suspeita, envergando uma bata branca do hospital, foi travada à saída por um familiar do bebé, alarmado por a suposta médica não responder para onde levava a criança ao colo.

Segundo o Jornal de Notícias, a tentativa de rapto aconteceu pelas 19 horas, após a intrusa ter retirado do hospital uma bata, ainda em circunstâncias por esclarecer. Já na porta de saída da maternidade, iludida pela bata branca, um familiar da bebé acionou a abertura a partir do interior, só tendo desconfiado que algo de anormal se passava quando a mulher não soube justificar para onde levava a recém-nascido.

Há mais de 10 anos que o controlo de acesso do exterior só é possível com cartão eletrónico destinados aos pais e familiares, mas avança o JN que a partir do interior a abertura não é feita através do livre-trânsito. A raptora estará desempregada e reside em Vila Nova de Gaia.

A suspeita vai ser presente amanhã ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto a, avançou à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto, que confirmou que a detida tem 48 anos, apresentava-se como uma profissional de saúde e usando um estetoscópio, quando entrou no quarto onde estava o bebé e familiar.

Contactada pelo Expresso, a assessoria adianta que o Hospital S. São João vai abrir um inquérito interno para total esclarecimento da ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Judiciária, devendo a detida ser indiciada por crimes de tentativa de rapto e de usurpação de funções, o primeiro dos quais punido com dois a oito anos de prisão, o segundo pena até dois anos ou multa.