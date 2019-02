Eduardo Barroso fala de "perversões muito graves" nas PPP

"É preciso estar muito atentos às razões que levam certos grandes grupos privados a candidatarem-se à gestão de hospitais públicos", disse ontem, em entrevista ao jornal "Público", o médico Eduardo Barroso. Com 45 anos de prática no serviço público, o cirurgião-geral de 70 anos confessou-se "muito precupado" com o assunto, notando que as Parcerias Público Privadas não podem existir apenas "em função dos gastos e do dinheiro".

"Ouvi uma entrevista da ministra em que o entrevistador se referia às PPP de dois hospitais e só falavam de dinheiro. Fiquei impressionado. Então só discutimos o problema das PPP em função dos gastos e do dinheiro?", interrogou Barroso, comentando de seguida que "a PPP tem de provar que é mais eficiente e mais barata e depois tem de se perceber se a qualidade da medicina que se pratica também é igual à de alguns hospitais públicos".

Para o médico, conhecido pelo seu trabalho no campo dos transplantes hepáticos, "é fácil [a medicina privada e a pública] ser igual em patologias que exigem pouca tecnologia, poucos recursos humanos, onde não tem de se ter os melhores". Eduardo Barroso não quis, porém, desenvolver mais o tema, deixando no ar que tem ainda muito para dizer.

"Eu estarei disposto — não é nesta entrevista — a dizer por que é que acho que pode haver perversões muito graves desta promiscuidade. Tenho muitas dúvidas sobre as razões que levam alguns grandes grupos de saúde a interessarem-se por ter gestão privada de hospitais públicos. Não é só pelo dinheiro e mais não digo", concluiu.