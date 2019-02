Começou por ser apenas um quadro amador publicado na internet. Transformou-se numa piada viral

Quando Matthew Decker decidiu publicar uma fotografia da sua mãe a segurar um quadro pintado por ela, pensou que estaria apenas a dar aos utilizadores do Reddit, um fórum online, um momento de boa disposição - e a ganhar alguns pontos virtuais por uma imagem que poderia tornar-se popular. Mas não esperava que aquele simples 'post' se tornasse viral e acabasse por ter mais de um milhão e meio de visualizações, depois de a rede de utilizadores daquela comunidade decidir dar-lhe uma resposta... inesperada.

Tudo começou quando o adolescente Matt tirou a fotografia à mãe, uma professora da Flórida que acabava de vir de uma aula de pintura para amadores, conforme conta o "The Washington Post". A imagem de Cindi Decker a mostrar uma pintura de um cisne com fundo azul vinha acompanhada de uma descrição comovente: "A minha mãe pintou isto e disse que ninguém iria gostar. É o segundo quadro dela".

A publicação não demorou a encher-se de comentários simpáticos e elogios ao quadro. Mas a história não se ficou por aqui. A reviravolta aconteceu, prossegue o mesmo jornal, quando um artista de Estocolmo, Kristoffer Zettherstrand, decidiu fazer uma espécie de trabalho de 'aquecimento', por diversão, e recriar a fotografia numa das suas telas.

Kristoffer Zetterstrand

A cadeia continuou quando, dois dias depois, uma estudante de jornalismo canadiana fez exatamente o mesmo, desta vez com o quadro de Zettherstrand. "Pintei o rapaz que pintou a mãe do outro rapaz", informou na legenda que acompanhou a fotografia.

Saif Amer

E a história continuou assim. Durante dias, foram publicadas mais e mais versões do quadro, chegando a haver competições para ver quem conseguiria pintar a mais recente fotografia primeiro e publicá-la no Reddit. "Há tantas pessoas que vão ter de deitar fora telas meio pintadas quando perceberem que as ultrapassaste..", brincava um utilizador, nos comentários a uma das primeiras fotografias.

Chelsea Simpson

Entretanto, e um milhão e meio de visualizações e feedback simpático depois, Cindi Decker já se juntou ao Reddit sob o pseudónimo "imthemomwhopaints" - eu sou a mãe que pinta - para agradecer. "Estava com medo de receber comentários negativos. Todos provaram que estava errada. Presumo que a maior parte de vocês tenha idade para ser meu filho (...). São empáticos, carinhosos e divertidos! Obrigada por me encorajarem", escreveu Cindi, segundo cita o "Washington Post".