Só o petróleo polui mais do que a roupa

Por tuta e meia compra-se uma camisola, umas calças ou um vestido, que não duram mais do que uma estação. Enchem-se armários de roupa de que não se precisa só porque está na moda e é barata. O regime de fast fashion em que vivemos fez com que a produção global de roupa tenha mais que duplicado entre 2000 e 2015, segundo cálculos da Ellen McArthur Foundation.

No início deste século, cada pessoa comprava em média cerca de dois quilos de roupa por ano; agora compra cinco quilos e usa-a metade do tempo antes de a descartar, sem consciência dos impactos negativos que isso representa para o planeta. São oito mil milhões de peças de roupa vendidas anualmente em todo o mundo. E estima-se que o consumo triplique até 2050, com custos ambientais avultados: nessa altura, a produção de vestuário será responsável por um quarto das emissões globais de gases de efeito de estufa.