Quinta geração móvel: internet a velocidade-relâmpago

Carros que conduzem sozinhos, cirurgias realizadas à distância, videochamadas em ambiente de realidade virtual, filmes inteiros descarregados em menos de vinte segundos para o telemóvel, jogos virtuais com vários jogadores em simultâneo e sem falhas.

Estes são apenas alguns exemplos da lista interminável de possibilidades que a tecnologia 5G (Quinta geração de Internet Móvel) promete trazer em áreas tão distintas como a medicina, a videovigilância, a robotização, a indústria automóvel, as comunicações ou os drones. Para os protagonistas deste sector este não é apenas mais um avanço tecnológico, como aconteceu com as anteriores gerações de internet móvel. Aqui falamos de uma verdadeira revolução.

O motor para o desenvolvimento desta nova infraestrutura tecnológica foi a necessidade de dar resposta ao crescimento alucinante do volume de dados que atualmente circulam na internet e que implicam uma maior capacidade de conexão e transmissão de dados nas redes móveis. Mas claramente não se trata apenas de termos smartphones mais rápidos.

Pelo caminho, vai permitir potencialmente muitos outros avanços. Veja-se o caso da medicina. A realidade virtual e a comunicação em tempo verdadeiramente real — sem gaps temporais — permite outra profundidade e capacidade de discussão entre equipas médicas que estejam separadas por oceanos inteiros por exemplo. Mas não é só isso. Acredita-se que o facto de se passar a poder enviar e receber informação tão depressa significa a possibilidade de se realizarem cirurgias dirigidas à distância, em situações de emergência e em casos em que as intervenções podem ser feitas por robôs.

Outro caso em que se esperam grandes avanços é na circulação automóvel. O facto de passar a ser possível transmitir informação num milésimo de segundo significa que os automóveis poderão reagir e comunicar a sua reação a centenas de carros à sua volta, prevenindo acidentes de viação e engarrafamentos. Isto pelo facto de saberem, em tempo real, onde estão os outros automóveis podendo assim reagir e antecipar a passagem de outros carros.

Em áreas como o gaming, a indústria, o desporto ou as compras — à distância ou não — também deverão sofrer importantes mudanças. No limite, todas as áreas onde se comunica por redes sem fios podem, em teoria, beneficiar da tecnologia 5G.

O fantasma da robotização

Ao mesmo tempo que pode vir a trazer benefícios e comodidade, salvar vidas e poupar recursos em inúmeras áreas, o 5G também trará consigo ferramentas para uma forte aceleração da robotização em todo o mundo. Por isso mesmo, este desenvolvimento traz oportunidades mas também ameaças, nomeadamente em termos de postos de trabalho substituídos por máquinas.

Depois, a velocidade a que tudo se processa é tão alucinante que se teme que a população ativa não tenha a capacidade de se adaptar a tempo e evitar o desemprego por tempo indeterminado. Outras visões mais otimistas acreditam que, tal como aconteceu noutros tempos, também aqui as estimativas mais catastróficas não se vão confirmar.

A transição para o 5G é um comboio em andamento, que soma já anos de investigação e investimento e que não estará acessível de um dia para o outro. O arranque é esperado para o segundo trimestre deste ano mas haverá um passo intermédio em que o 5G começará por ser ‘Non Stand-Alone’, ou seja, dependerá, numa primeira fase, do 4G para existir e funcionar.

As vantagens do 5G provavelmente só se irão fazer sentir, totalmente, pelos consumidores finais, nos próximos anos. E, para tal, será preciso muito provavelmente investir em novos smartphones.