Presidente do STJ quer punir Neto Moura

Os votos do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), António Piçarra, e do vice-presidente do Conselho Superior de Magistratura (CSM), Mário Morgado, foram decisivos para punir o juiz Neto Moura, relator de um acórdão em que justificava a violência doméstica com a infidelidade da vítima.

Numa votação renhida - de oito contra sete - e inédita: é a primeira vez que um magistrado é condenado pela argumentação usada num acórdão, o juiz relator do processo disciplinar recomendou o arquivamento do caso, apesar de o juiz inspetor, que fez a investigação, ter proposto uma sanção de multa.