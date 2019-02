Nazis portugueses financiam-se na Europa

As viagens recentes de grupos de skinheads portugueses por países como o Reino Unido, Itália, Alemanha ou Espanha não passaram despercebidas entre as forças e serviços de segurança. Um dos mais secretos designa-se de Blood and Honour.

Polícias portuguesas apertam o cerco a Hells Angels, Hammerskins e outros grupos de extrema-direita.