Monchique ardeu há seis meses

Foi o maior incêndio registado no país em 2018 e consumiu mais de 27 mil hectares de floresta. O fogo lavrou durante sete longos dias, mobilizou mais de mil operacionais, destruiu 74 casas — 30 das quais de primeira habitação —, desalojou 52 famílias e provocou 41 feridos, entre os quais 22 bombeiros. O incêndio de Monchique, que deflagrou na zona de Perna Negra à uma da tarde do dia 3 de agosto, só foi dominado na manhã do dia 10. Alastrou-se a concelhos limítrofes, como Odemira e, mais furiosamente, Silves e Portimão. E representou 75% to total de área ardida em 2018 em Portugal.

A violência do fogo foi tal que Alexander Gerst, austronauta alemão na Agência Espacial Europeia, o fotografou do espaço. E desta vez, contrariando o acontecido durante o incêndio de Pedrógão Grande, os políticos mantiveram-se afastados, só acorrendo ao local quando o incêndio foi considerado extinto. António Costa foi o primeiro, anunciando a elaboração de um plano de reordenamento económico da Serra de Monchique, que só agora começava a regenerar-se após o incêndio de 2003, e onde o fogo chegou a causar mais danos.

Foi nessa visita que o Primeiro-ministro proferiu a frase que então lançou mais achas à fogueira, referindo-se a Monchique como um "sucesso" no que toca ao combate ao fogo, demonstrativo de que "o sistema respondeu à altura do desafio que foi colocado" - numa comparação implícita com os incêndios de 2017, que vitimou mortalmente 66 pessoas. Um dia depois, quando Marcelo Rebelo de Sousa se deslocou à região, rejeitou a comparação de Monchique com tragédias anteriores: "É preciso ter uma grande compreensão. Não vale a pena comparar com outros incêndios. Se eu disser a uma pessoa perde uma casa ou perde os seus bens 'olhe, console-se porque no ano passado nos fogos houve muito mais casas ardidas, houve muito mais bens perdidos, houve muito mais empresas atingidas', não consola porque para aquela pessoa aqueles bens são únicos."

Passados seis meses, o pacote de 2,3 milhões de euros que o Governo destinou à recuperação das habitações e o realojamento das 95 pessoas afetadas pelo incêndio, no âmbito do programa Porta de Entrada, gerido pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, ainda não cumpriu a sua função. Havendo 52 habitações elegíveis e tendo sido recebidos, até ao final de janeiro, 17 processos com pedidos de apoio, a recuperação das casas está ainda por iniciar-se.

Da mesma forma, os produtores forestais fizeram saber que consideram "insuficientes e muito aquém do necessário" os 600 euros por hectare disponibilizados para a reposição do potencial forestal das áreas atingidas. "As verbas são insuficientes e o processo é extremamente burocrático, o que nos levou a pedir a prorrogação do prazo para a apresentação de candidaturas", disse à Lusa o presidente da Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio, Emílio Vidigal.

Para este responsável, os apoios forestais "não são específicos para o incêndio de Monchique. O máximo de 600 euros por hectare não é atrativo para quem queira tirar eucaliptos substituindo-os por castanheiros ou sobreiros. Se vai gastar dois mil euros por hectare, é um apoio, porque o dinheiro concedido não paga as operações."