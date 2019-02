Acusados de Pedrógão culpam clima

O juiz de instrução do processo de Pedrógão marcou várias datas em fevereiro para o arranque do pré-julgamento do caso: a fase de instrução. As defesas dos arguidos vão poder agora pronunciar-se sobre as provas recolhidas pela acusação e têm um trunfo de luxo. Xavier Viegas, autor do relatório independente sobre os incêndios, que considera as acusações contra os operacionais "injustas".

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. Pode usar a app do Expresso - iOS e Android - para descarregar as edições para leitura offline)