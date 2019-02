SIC conquista a liderança aos dias úteis de janeiro

A liderança da SIC nas audiências dos dias úteis em janeiro, 14 anos depois, "é uma etapa importante de uma estratégia integrada", disse esta sexta-feira o diretor-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, à Lusa.

"A SIC conquistou a liderança aos dias úteis do primeiro mês do ano, com 19,2% de 'share', o que já não se verificava desde março de 2005", referiu o canal do grupo Impresa, em comunicado.

De acordo com o mesmo, a SIC foi também a estação líder em Portugal "desde que estreou a nova grelha, em 7 de janeiro de 2019, com um resultado de 18,9% de share até 31 de janeiro, em dados Live + Vosdal".

Questionado pela Lusa sobre o que representa para a SIC regressar à liderança dos dias úteis 14 anos depois, o também diretor de programas da SIC afirmou: "Estamos satisfeitos com estes números, mas este não é um ponto de chegada, é uma etapa importante de uma estratégia integrada, que passa por lançar projetos inovadores, de qualidade, que nalguns casos representam mudanças estruturais da nossa oferta de programação".

No caso das manhãs, a SIC já não alcançava a liderança desde fevereiro de 2008, tendo sido o Programa da Cristina que devolveu ao canal agora de Paço de Arcos (deixou recentemente as instalações de Carnaxide) o primeiro lugar no horário.

"Este resultado é consequência direta da entrega e talento de todos os profissionais que trabalham na e para a SIC. Estou seguro que nada se altera no nosso grau de atenção, trabalho e detalhe para com todos os progrmas em antena", prosseguiu Daniel Oliveira

"Toda a SIC está mobilizada no mesmo sentido, de prosseguir neste caminho de aproximação ao público e consolidação dos valores fundacionais desta casa", salientou.

Sobre se estava à espera de atingir este marco logo em janeiro, o diretor-geral de entretenimento da Impresa disse que "tinha a expectativa" de continuar a consolidar a tendência de subida já verificada nos últimos meses de 2018.

"Com a remodelação completa da nossa oferta de 'daytime' e a devida estabilização de grelha nesses horários foi possível chegar a mais pessoas. A nossa intenção, como dissemos desde que entrámos há meio ano, passa por termos uma oferta de programação relevante, com padrão de qualidade, que tenha a capacidade de ser competitiva em todos os horários", disse.

"Os espectadores podem esperar que a SIC tenha uma programação forte, surpreendente, diversificada e transversal. A grelha da SIC não é estática, estamos em constante investimento crítico e criativo, para encontrarmos as melhores soluções, endereçadas ao público disponível em cada horário", apontou Daniel Oliveira.

"Simultaneamente, vamos continuar a gerir a nossa programação, englobando a oferta dos canais temáticos e digital, que são estratégicos na óptica de chegarmos a toda a gente ao mesmo tempo", rematou.

De acordo com a nota da Impresa, a SIC "continuou em janeiro a liderar no total dia, no universo dos canais generalistas, em ambos os 'targets' comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54)".